Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), habló públicamente por primera vez sobre el entramado de corrupción que sacude al Gobierno del presidente Gustavo Petro, uno de los mayores escándalos de la actual administración.

En entrevista con Noticias Caracol, Pinilla reconoció su responsabilidad y aseguró que su actuar estuvo motivado por la ambición y el deseo de ascender rápidamente. “Muchas personas escogen el camino corto, yo escogí el camino corto y por eso hoy en día estoy pagando cárcel. Por eso le pido perdón a mi familia, porque lo termina pagando la familia”.

El exfuncionario manifestó estar “completamente arrepentido” y sostuvo que algunos de los implicados intentaron trasladarle toda la culpa por ser el más “huevón”. Según dijo, su decisión de colaborar con la justicia permitió que figuras de alto poder fueran vinculadas al proceso y aseguró que si no hubiera decidido cooperar, muchos salpicados estarían libres.

Asimismo, añadió que, “aquí cayó gente muy poderosa: Olmedo. Cayó el presidente del Senado, de la Cámara, altos exfuncionarios del Gobierno, ministros, que hoy en día están en este proceso porque yo armé una estructura que le di a la Fiscalía y le dije cuál fue el actuar de cada una de las personas”.

También, mencionó que entre ellos está el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco; al exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; a la exconsejera presidencial Sandra Ortiz; y al exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, actualmente prófugo.

Sobre estos últimos, sostuvo que no tendría sentido mentir, pues, según él, fue presuntamente sobornado con más de 13.000 millones de pesos. “Solo hay una persona que los puede juzgar y es Dios. Pero ellos saben lo que hicieron”, expresó. En relación con González, quien permanece asilado en Nicaragua. Pinilla dijo sentirse indignado porque “acá siempre vamos a aplastar a los más pequeños”. También se refirió a César Manrique, otro exalto funcionario prófugo, señalando que “Debe estar asustado porque muchas personas lo salpican a él como determinador”.

Por otro lado, uno de los episodios que más molestia le generó fue el transporte de los $400 millones de pesos recursos ilegales destinados a presidentes del Congreso. Contó que Sandra Ortiz se habría molestado “porque no llevé los tres mil millones, sino 1.500 un día y 1.500 el otro. Hombre, tienen huevo, les estoy llevando una plata que es de un torcido y cómo se van a molestar porque me demoré dos días”.

Pinilla envió un mensaje directo a Ortiz, instándola a colaborar con la justicia. “Espero que recapacite y colabore con la justicia, porque ella sabe que fui con ella a llevar la plata al apartamento del señor Name”.

Actualmente, al menos cinco congresistas de la Comisión Parlamentaria de Crédito Público estarían comprometidos en el caso, algunos incluso aspirando nuevamente a una curul. Para Pinilla, corresponde ahora a la “Corte tiene que actuar”.

También afirmó que, “las personas cercanas al presidente están inmersas en esta estructura criminal. Así lo dicen los diferentes hechos”. Sobre si Gustavo Petro sabía o no lo que pasaba, aunque dijo no poder confirmarlo.

Finalmente, se refirió al escándalo de los carrotanques en La Guajira y ofreció disculpas a las comunidades afectadas. “Se me cae la cara de la vergüenza porque sabía que estábamos haciendo actos de corrupción. Solo les puedo decir que me perdonen, no me siento orgulloso porque los más afectados fueron ellos. Les fallé”.