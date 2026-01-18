Unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá lograron rescatar a una menor de seis años que se encontraba sola y encerrada en un apartamento del barro Roma, en la localidad de Kennedy.

Se conoció que la pequeña había sido escuchada por residentes del sector cuando se encontraba pidiendo ayuda desde una ventana de su vivienda, ubicada en un segundo piso.

Al parecer, en medio de su desesperación, la pequeña, quien vestía un pantalón rosado y una chaqueta azul oscura, lanzó varios gritos en los que también solicitando comida.

Tras recibir la alerta, uniformados arribaron al lugar por el presunto caso de abandono. Allí la Policía logró establecer que la vivienda se encontraba totalmente cerrada, lo que impidió su ingreso por la entrada principal.

El mayor Iván Castiblanco, jefe seccional de Protección y Servicios Especiales (E), afirmó que la menor fue observaba desde la ventana del segundo piso, cuando solicitaba ayuda. Además, explicó que los uniformados debieron solicitar la intervención del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá para llevar a cabo las labores de rescate.

Utilizaron una escalera, las autoridades lograron ingresar a la vivienda desde la ventana y posteriormente, lograron sacar a la menor sana y salva.

Por el momento, la niña permanece en manos de las autoridades competentes. Asimismo, se adelantan investigaciones para determinar el paradero de los responsables de la menor.