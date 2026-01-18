Dos camionetas que transportaban combustible fueron incendiadas por desconocidos al mediodía de este domingo 18 de enero en la zona entre los departamentos de Cesar y Norte de Santander.

Lea más: Tres hombres fueron condenados por maltrato y muerte de animales en Quindío, Magdalena y Valle del Cauca

Los vehículos se movilizaban entre Ayacucho, zona rural de La Gloria, Cesar, y Guamalito, corregimiento de El Carmen, Norte de Santander.

Asimismo, según testigos que se encontraban en el lugar, indicaron que los conductores fueron interceptados por hombres armados, quienes los obligaron a descender y luego prendieron fuego a las camionetas. Los vehículos quedaron completamente destruidos, pero no se reportaron personas lesionadas.

Ver más: Mindefensa prorroga suspensión de permiso para porte de armas de fuego en todo el país

Por otro lado, la región del Catatumbo ha registrado un aumento de la violencia en los últimos días debido a enfrentamientos entre disidencias de las Farc y el ELN, lo que ha generado preocupación entre las comunidades locales y las autoridades.