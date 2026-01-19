Cerca de 40 viviendas, infraestructura eléctrica y el hospital local de Cajibío, en el Cauca, fueron los principales afectados del ataque perpetrado por grupos armados con explosivos y que sometió, de nuevo, a los habitantes a la zozobra el pasado sábado 18 de enero. Frente a esta situación la Defensoría del Pueblo repudió las acciones criminales.

“La Defensoría del Pueblo expresa su solidaridad con la comunidad de Cajibío, Cauca, ante los ataques que (…) constituyen una grave afectación a bienes de carácter civil y una agresión directa contra la misión médica” que tuvo que resguardarse en la estación de enfermería.

“Tengo el reporte del ataque que fue cerca al hospital y algunas redes eléctricas se afectaron. Fueron explosiones muy grandes pues afectaron varias viviendas y el estruendo fue tan ruidoso que se alcanzó a escuchar en otros municipios como Piendamó y Morales. Se habla de daños materiales solamente”, aseguró la personera de Cajibío, Amanda Nubia Elvira Méndez, tras la agresión armada.

Precisaron que estos hechos constituyen “infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), en particular por la afectación de bienes civiles y por el deber de distinguir y adoptar precauciones para proteger a la población civil y las instalaciones de salud”.

Aunque no se reportaron personas lesionadas por el atentado, para la Defensoría, “estos hechos ponen en riesgo la vida, integridad y seguridad de la población civil, además de comprometer el acceso a servicios esenciales de salud y energía”.

Por ello, exhortaron a las autoridades locales y nacionales a acatar, “de manera inmediata e integral”, las recomendaciones contenidas en las alertas emitas por la entidad, e implementar medidas “efectivas de prevención, protección y atención humanitaria que garanticen los derechos y la seguridad” de Cajibío.

“La Defensoría del Pueblo rechaza lo ocurrido y hace un llamado urgente a todos los actores armados a respetar el DIH: distinguir en todo momento entre población civil y objetivos militares; adoptar precauciones para evitar daños a las personas civiles; abstenerse de afectar bienes de carácter civil; y garantizar la protección de la misión médica y de los bienes indispensables para la vida”, manifestaron.

En esta población, golpeada por la violencia, operan disidencias de las Farc bajo el mando de ‘Iván Mordisco’ y facciones del Ejército de Liberación Nacional (ELN).