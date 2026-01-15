El Departamento para la Prosperidad Social (DPS) confirmó que el programa Renta Ciudadana seguirá vigente durante 2026, beneficiando a miles de hogares colombianos en condición de vulnerabilidad inscritos en el Sisbén IV.

En Antioquia no regirá la polémica emergencia económica de Petro

Recorte en el Presupuesto dejaría sin sistema antidrones al Congreso de la República

Fiscalía radicó demanda de casación para buscar tumbar absolución del expresidente Uribe

Actualmente, este apoyo económico entrega transferencias que superan los 220.000 pesos, con el objetivo de fortalecer la seguridad alimentaria y mejorar la calidad de vida de las familias priorizadas por el Gobierno Nacional.

De acuerdo con información divulgada por Wintor ABC, el Banco Agrario de Colombia continuará siendo el operador principal encargado de la entrega de los recursos, en articulación con aliados como SuperGiros, Movii y Efecty, que facilitan la dispersión de los pagos en diferentes regiones del país.

De acuerdo con información divulgada por Wintor ABC, el Banco Agrario de Colombia continuará siendo el operador principal encargado de la entrega de los recursos, en articulación con aliados como SuperGiros, Movii y Efecty, que facilitan la dispersión de los pagos en diferentes regiones del país.

¿Cómo consultar si es beneficiario de Renta Ciudadana en 2026?

Una de las formas más rápidas y seguras de verificar si un hogar hace parte del programa es mediante la consulta en línea con el número de cédula. Para ello, el DPS habilitó un espacio oficial en su página web donde los ciudadanos pueden confirmar:

Este procedimiento permite a los beneficiarios acceder a la información de manera directa, sin intermediarios y evitando posibles fraudes. El Departamento para la Prosperidad Social hizo un llamado a la ciudadanía para que no comparta datos personales con terceros y evite páginas falsas que prometen acelerar los pagos o gestionar supuestos cupos.

Este procedimiento permite a los beneficiarios acceder a la información de manera directa, sin intermediarios y evitando posibles fraudes.

Los giros de Renta Ciudadana se entregan exclusivamente a través de los operadores oficiales del Estado, y cualquier novedad se comunica únicamente por los canales institucionales.

Pasos para consultar Renta Ciudadana con la cédula