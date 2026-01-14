La Procuraduría rechazó a través de un comunicado emitido este miércoles el atentado ocurrido en la mañana del martes en la ciudad de Neiva, departamento del Huila, dirigido contra el director y el subdirector del establecimiento carcelario de Rivera, hecho violento que cobró la vida de un menor de edad, hijo del director del centro de reclusión.

Leer más: Defensoría rechaza atentado contra funcionarios del Inpec en Neiva, que dejó un menor muerto​

“Extendemos nuestra solidaridad y acompañamiento a la familia del funcionario, en especial frente al dolor inconmensurable que representa la pérdida de un menor, y reafirmamos nuestra condena a toda acción de violencia que afecte a la población civil, a los servidores públicos y a sus familias”, se lee.

El Ministerio Público reiteró que no es ajeno a los hechos de violencia que han impactado al departamento del Huila y, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha dispuesto la activación de actuaciones preventivas orientadas a verificar las condiciones de seguridad con las que contaban los funcionarios públicos afectados en estos hechos y si existían medidas de protección adecuadas, establecer si, con anterioridad a estos hechos, se habían denunciado amenazas o situaciones de riesgo ante las autoridades competentes y el curso que dichas denuncias tuvieron.

No olvide leer: Expresidentes coincidieron en condenar el uso de la fuerza o la invasión militar de un Estado soberano

“De igual manera, hacemos un llamado respetuoso y urgente al Ministerio de Defensa Nacional y a la Fuerza Pública para que, en el marco de sus competencias, refuercen las capacidades operativas, el pie de fuerza y las acciones de control territorial en el departamento del Huila, bajo el objetivo de la defensa de la vida, la integridad personal y el ejercicio seguro de las funciones públicas”, concluye el documento.

Le puede interesar: Once miembros de una facción de ‘Calarcá’ se sometieron a la justicia, según el Ejército