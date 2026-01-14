El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó la incautación de cerca de dos toneladas equivalentes a 32 millones de dosis de cocaína, que eran movilizadas en una embarcación rápida en las aguas del Pacífico Sur.

El funcionario manifestó que unidades de la Armada Nacional realización la detección y persecución de una lancha tipo go fast con cuatro motores que en su interior tenía 66 bultos grandes y 2 pequeños con el estupefaciente.

Además, en el operativo fueron capturadas tres personas que se encontraban a bordo de la embarcación, quienes fueron dejados a disposición de la Fiscalía para su judicialización.

“Este resultado representa un golpe directo a las estructuras criminales: debilita su capacidad financiera, interrumpe rutas estratégicas del narcotráfico, afecta su logística marítima y reduce los recursos con los que financian violencia, corrupción y expansión territorial. Cada tonelada incautada es menos poder para el crimen y más seguridad para Colombia y la región.”, dijo el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Asimismo, el funcionario recordó las líneas de atención en la que se puede denunciar este tipo de delitos:

Contra el crimen: 314 358 7212

Línea: 107- 157

GAULA: 147 – 165

Reclutamiento infantil: 141