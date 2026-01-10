La Procuraduría General de la Nación le llamó la atención a la Nueva EPS debido al incremento de quejas por fallas en la prestación del servicio y pidió que se adopten medidas urgentes mediante un “plan de contingencia inmediato” que garantice la atención oportuna e integral de los usuarios.

El órgano de control precisó que en mesa de seguimiento adelantada el pasado 8 de enero, la Procuraduría delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social requirió a los funcionarios continuar trabajando en el modelo de “ajuste estructural” y las alternativas de solución ante la problemática de disponibilidad y suficiencia de los recursos.

El plan de contingencia, indicó la Procuraduría, debe hacer especial énfasis en la problemática asociada a la disponibilidad y entrega de medicamentos.

“El Ministerio Público adelanta acciones conjuntas, para el manejo de los embargos y de la población de las cohortes de alto costo, a partir de la información recolectada en la visita administrativa adelantada en el mes de junio de 2025 y sus mesas de seguimiento mensuales en las que se recolecta y mantiene información actualizada de los componentes técnicos, jurídicos y financieros”, manifestaron.

De la misma manera, la autoridad disciplinaria solicitó un plan de choque para las atenciones de pacientes de alto costo, críticos, con VIH y enfermedades huérfanas.

Cambios en la entrega de medicinas en Nueva EPS

Desde el primero de enero pasado, las farmacias de Colsubsidio dejaron de entregar medicamentos a los usuarios de la Nueva EPS en todos sus puntos de atención a nivel nacional.

Frente a este panorama, la entidad prestadora de salud aseguró que la medida no afectará los tratamientos vigentes e informó de la activación de un plan de contingencia para garantizar la entrega de insumos a los diferentes usuarios. “Se avanza en las acciones correspondientes para garantizar el acceso oportuno y seguro a medicamentos de todos nuestros afiliados tras la terminación unilateral de contrato de Colsubsidio”.

Debido a este cambio, la EPS llamó a sus usuarios a que, mientras se culmina el proceso de transición, los afiliados con fórmulas direccionadas a Colsubsidio registren en su sitio web las solicitudes de manera remota y sin desplazamiento a las oficinas.

Nueva EPS afirmó que se gestionarán las fórmulas médicas y el proceso administrativo para la entrega de los medicamentos, “asegurando la continuidad de los tratamientos sin interrupciones”.