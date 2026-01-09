La atención internacional sigue puesta en Venezuela luego de la designación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada del país, tras la captura del expresidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en una operación liderada por Estados Unidos el pasado 3 de enero.

Rodríguez, que fue nombrada para garantizar la continuidad administrativa según la Constitución venezolana, ha tomado un papel “central” en medio de una coyuntura política y diplomática delicada. Su juramentación se realizó el 5 de enero de 2026, respaldada por el Tribunal Supremo de Justicia y con el reconocimiento de parte de las fuerzas armadas venezolanas.

Pero además del tema político a Delcy se le ha involucrado sentimentalmente con varias personalidades. La primera de ellas fue el actor Fernando Carrillo, quien en una entrevista aseguró que duró tres años de relación con Rodríguez.

Sin embargo, esta información no ha sido confirmada por la actual presidenta encargada de Venezuela. Ahora, se le involucra con un empresario de origen libanés llamado Yussef Abou Nassif Smaili.

¿Quién es Yussef Abou Nassif Smaili, señalado como la pareja de Delcy Rodríguez?

Yussef Abou Nassif Smaili ha sido señalado por varios medios como la pareja sentimental de Delcy Rodríguez. Aunque se sabe poco de su vida privada, diversos reportes describen a Nassif Smaili como un empresario de origen libanés con fuerte influencia en el entorno político y económico del país.

Yussef Abou Nassif Smaili: Empresario venezolano de ascendencia libanesa, señalado como su pareja estable desde 2017. pic.twitter.com/fr95LUzxsy — Yohander (@yohandernar) January 4, 2026

Según investigaciones periodísticas, Nassif Smaili y su familia controlan un conglomerado empresarial que incluye compañías de servicios turísticos, construcción, importación de alimentos, bienes raíces y otros sectores clave, bajo estructuras societarias que se entrelazan con contratos estatales.

Una de las empresas asociadas a él es Ok Mart, una cadena de tiendas de conveniencia que habría surgido y expandido su presencia en Caracas durante la pandemia.

Asimismo, varios medios han señalado que su fortuna y su red de negocios crecieron de la mano del régimen chavista de Nicolás Maduro, con contratos y proyectos que habrían beneficiado a su grupo empresarial.

Además, investigaciones señalan su supuesta participación en tramas de corrupción vinculadas al sistema de abastecimiento comunitario y a la empresa petrolera estatal, aunque estas acusaciones no han sido judicializadas públicamente.

Igualmente, hasta ahora solo se le conoce una fotografía que anda rondando por redes sociales, y nada está confirmado.