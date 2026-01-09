El mandatario estadounidense, Donald Trump, aseguró este viernes, en medio de una rueda de prensa, que sostuvo una “muy buena conversación”, vía telefónica, con el presidente Gustavo Petro. Dicha comunicación tuvo lugar el pasado miércoles.

Asimismo, recordó que el jefe de Estado colombiano “ha sido muy hostil, me ha llamado dictador”, sin embargo señaló su interés por la reunión que tendrá con su homólogo colombiano en febrero, prevista en la Casa Blanca.

Respecto a la relación diplomática con Colombia, y el nuevo capítulo que se marcaría entre ambos países con el encuentro de los mandatarios, luego de varios meses de tensión y disputa pública, el presidente estadounidense respondió: “llamaron y se quieren reunir, está bien para mí, yo ya me he reconciliado con otra gente así que estoy esperando a esa reunión muy próxima”.

Ya más temprano, el republicano se había referido al encuentro que se efectuará en Washington en un intento para bajar la tensión entre los gobiernos y que se vio exacerbada con la incursión militar en Venezuela que terminó con la captura de Nicolás Maduro. “Espero con interés reunirme con Gustavo Petro, presidente de Colombia, en la Casa Blanca, durante la primera semana de febrero”.

El mensaje de Trump llega después de que el miércoles ambos presidentes conversaran por teléfono y rebajaran las tensiones bilaterales tras las reiteradas críticas del republicano al mandatario colombiano y el rechazo de Bogotá al operativo militar estadounidense que culminó con la captura en Caracas del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Trump dijo tras la llamada que contemplaba reunirse en persona con Petro.

Antes de la primera llamada mantenida entre los dos jefes de Estado, Trump había descalificado a Petro repetidamente y lo había acusado de participar activamente en el tráfico de cocaína, además de sugerir que le sonaba “bien” la posibilidad de que EE. UU. enviara una misión militar a Colombia similar a la que apresó a Maduro, una afirmación que levantó ampollas en Bogotá.

Washington no ha comentado nada aún sobre una restitución del visado para Petro, al que le fue retirado por el Gobierno estadounidense el pasado septiembre después de que el presidente colombiano, durante una visita a Nueva York para acudir al Asamblea General de las Naciones Unidas, criticara a la Administración Trump por sus políticas regionales y su papel en Gaza.