La guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN) saludó este domingo el llamado de autoridades venezolanas, como el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, a resistir tras el ataque de EE.UU. en el que fueron capturados el presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

“Saludamos los llamados de las autoridades venezolanas a resistir ante esta brutal intervención militar y a seguir defendiendo el legado de (el expresidente) Hugo Chávez”, afirmó el Comando Central, máxima autoridad de mando de la guerrilla, en un comunicado.

Ese grupo armado señaló además que se une a todos los “patriotas, demócratas y revolucionarios colombianos y del continente para enfrentar los planes imperiales contra Venezuela y los pueblos del sur”.

“El Ejército de Liberación Nacional se une a las voces de la comunidad internacional que rechazan y condenan los ataques de Estados Unidos contra Venezuela por cuanto violan su soberanía y atentan contra la vida de la población”, agregó la información.

Colombia y Venezuela comparten una frontera terrestre de 2.219 kilómetros que se extiende desde el Caribe hasta la Amazonía y que en su mayor parte son territorios despoblados.

El ELN, incluido por Estados Unidos en su lista de organizaciones terroristas extranjeras y a la que el propio presidente colombiano, Gustavo Petro, acusa de haberse convertido en una banda narcotraficante, es el grupo armado con mayor poder en la frontera y por ende tiene una fuerte presencia en Venezuela.

El ministro colombiano de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, dijo el sábado, al anunciar un refuerzo militar en la zona fronteriza, que la situación es de “alta tensión” por la presencia de distintos grupos armados ilegales, como el ELN, que podrían aprovechar la situación en Venezuela para hacer ataques.

A mediados de diciembre pasado el ELN hizo un paro armado de 72 horas en Colombia, con ataques en diferentes partes del país, en protesta contra “las amenazas de intervención imperialista” y la “nueva fase del plan neocolonial” del presidente estadounidense, Donald Trump.

Maduro, por su parte, pasó el sábado su primera noche en la cárcel federal Metropolitan Detention Center de Brooklyn, en Nueva York.

El mandatario venezolano -acusado formalmente en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que este sábado hizo pública una acusación sustitutiva en ese mismo tribunal- afrontará en un tribunal federal cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos relacionados con armas automáticas.