Vía tutela, Andrés Felipe Marín Silva, más conocido como alias Pipe Tuluá, el máximo cabecilla del grupo criminal La Inmaculada, que tiene su centro de operaciones en el Valle del Cauca, pretendía frenar su extradición a Estados Unidos, la cual fue firmada el pasado 11 de diciembre por el presidente Gustavo Petro.

Un día después, el 12 de diciembre, llegó al despacho de a magistrada Hilda González Neira, de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, una acción judicial que elevó ‘Pipe Tuluá’ para poder impedir su traslado a territorio estadounidense, donde enfrenta cargos por delitos relacionados con narcotráfico, concierto para delinquir y otros delitos conexos.

Sin embargo, el alto tribunal declaró improcedente la tutela, argumentando que la solicitud del jefe criminal no cumplía los requisitos para ser estudiada por vía de tutela, ya que el trámite de extradición aún no ha finalizado, por lo que tiene otros mecanismos judiciales para intentar frenar la decisión.

En su solicitud, ‘Pipe Tuluá’ alegó que se debe dejar sin efecto el concepto que emitió en su contra la Corte Suprema por una supuesta vulneración al “debido proceso, defensa, libertad personal y acceso a la administración de justicia”.

No obstante, en su fallo el alto tribunal indicó que “en la diligencia de notificación, se informa tanto al ciudadano requerido como a su defensora que, contra la decisión del Gobierno nacional, procede el recurso de reposición, indicándoles que la oportunidad para hacerlo es dentro de los diez (10) días siguientes a la diligencia de notificación. En virtud de lo anterior, es preciso resaltar que, en la actualidad, la decisión no se encuentra firme”, ratificando que sí existió el debido proceso.

Además, el despacho recordó que el presidente Petro fue quien firmó la extradición, por lo que se trata de una decisión administrativa y, por lo tanto, su solicitud debe ser elevada ante los jueces administrativos.

Vale mencionar que Marín Silva es acusado de enviar toneladas de cocaína desde Colombia hacia México y Estados Unidos. Las investigaciones indican que la banda tiene vínculos con los carteles de Sinaloa, La Línea, la Oficina de Envigado,y que junto a estas usaba embarcaciones, aeronaves y vehículos para el transporte de cocaína.

En la actualidad, el capo está recluido en la cárcel de La Picota, en Bogotá.