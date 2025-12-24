En una operación logística sin precedentes, más de 2.000 regalos llegaron por vía aérea a Mitú, transformando la Navidad de los niños y niñas de esta región amazónica. La iniciativa social Vuelos de Alegría, impulsada por Aer Caribe y Amazon Air, convirtió el Estadio Municipal Julio Alberto Quevedo Rivas en un escenario de celebración y esperanza.

Un puente de solidaridad y alegría

Desde hace 17 años, Vuelos de Alegría demuestra que la aviación puede ser una herramienta poderosa para conectar regiones apartadas y llevar bienestar a quienes más lo necesitan. En esta ocasión, la iniciativa articuló esfuerzos de aliados estratégicos, voluntarios y artistas para ofrecer a los niños de Mitú una experiencia navideña inolvidable, con espectáculos, acompañamiento y la entrega de regalos.

Un compromiso con la niñez amazónica

Jorge Armando Almeira, Vicepresidente de Aer Caribe y Amazon Air, destacó el profundo vínculo de la compañía con la región: “Aer Caribe nació en este territorio y la Amazonía hace parte de nuestra historia. Por eso, desde hace 17 años, cada Navidad regresamos con Vuelos de Alegría para llevar felicidad a los niños y a sus familias. No es solo una iniciativa social: es una promesa que seguimos cumpliendo con gratitud y convicción”.

Artistas se suman a la causa

La jornada contó con la participación de reconocidos artistas e influenciadores como Martín Elías Jr., Melissa Cure, Alonso Herrán, Juanda Caribe, Sheila Gándara y Stephanie Moreno, quienes se unieron a la celebración y reforzaron el mensaje de solidaridad y corresponsabilidad.

Un legado de esperanza

Con esta nueva edición, Vuelos de Alegría reafirma su compromiso con la niñez colombiana y demuestra que la Navidad puede llegar a los lugares más apartados del país, llevando alegría, esperanza y un mensaje de reconocimiento a las comunidades amazónicas.