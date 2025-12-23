El Gobierno nacional estableció que las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) del Clan del Golfo estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2026, según la Resolución 471 del 22 de diciembre de 2025, con aplicación en zonas rurales de Unguía y Belén de Bajirá, en Chocó, y Tierralta, en Córdoba.

De acuerdo con el acto administrativo, las Zonas de Ubicación Temporal del Clan del Golfo funcionarán como espacios delimitados y vigilados, destinados a facilitar la transición de los integrantes del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (AGC) hacia su sometimiento judicial y eventual reincorporación a la vida civil.

Las áreas definidas se localizan en municipios estratégicos de Chocó y Córdoba, donde el Estado mantendrá presencia institucional permanente y control de la autoridad civil y militar, según lo precisó el Gobierno.

La resolución contempla la suspensión temporal de las órdenes de captura y de extradición contra los miembros del Clan del Golfo que sean incluidos en los listados oficiales aprobados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, mientras permanezcan dentro de las Zonas de Ubicación Temporal.

El Ejecutivo aclaró que esta medida no implica impunidad, sino que busca generar condiciones de seguridad jurídica y humana que permitan avanzar en el sometimiento a la justicia, la reparación de las víctimas y el respeto al Estado de derecho.

El funcionamiento de las Zonas de Ubicación Temporal del Clan del Golfo contará con acompañamiento y verificación de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA), en coordinación con el Ministerio de Defensa Nacional y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

Estas entidades serán responsables de supervisar el cumplimiento de las condiciones pactadas, así como la protección de las comunidades aledañas a las zonas establecidas.

La creación de las Zonas de Ubicación Temporal fue acordada durante la segunda ronda de conversaciones entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y el Clan del Golfo, realizada en Catar a comienzos de diciembre de 2025. En ese escenario se definió la instalación de tres ZUT y la ubicación gradual de cerca de 9.000 combatientes a partir del 1 de marzo de 2026.

El acuerdo también prevé la entrega progresiva de listados de integrantes del grupo armado y la puesta en marcha de un mecanismo tripartito de seguimiento, monitoreo y verificación, con participación del Gobierno, el AGC y países acompañantes.

Desde el Gobierno se ha reiterado que la habilitación de las Zonas de Ubicación Temporal del Clan del Golfo se enmarca en la política de Paz Total y busca sentar las bases para un eventual acuerdo antes del cierre del actual mandato presidencial en agosto de 2026.

En declaraciones previas, la canciller Rosa Villavicencio sostuvo: “Hay evidencias de que sí quieren (alcanzar un acuerdo); es muy posible que antes de que acabe el gobierno pueda haber una decisión y ese acuerdo con ellos para desactivar toda la actividad ilegal”.