Mientras gran parte del mundo se prepara para recibir un nuevo año, cada 31 de diciembre, en China esta celebración tiene una fecha diferente. El Año Nuevo Chino 2026, según los cálculos del calendario lunar tradicional, tendrá inicio el 17 de febrero de 2026 y se extenderá durante aproximadamente dos semanas, hasta el 3 de marzo, fecha en que se celebra el tradicional Festival de los Faroles.

A diferencia de lo que muchos piensan, la duración del festejo no coincide con todo el año lunar: mientras que el elemento cultural y festivo abarca alrededor de 15 días a partir de la víspera, el año lunar en sí se prolonga hasta el 5 de febrero de 2027, marcando el periodo completo que rige bajo un mismo signo y elemento zodiacal.

Una de las preguntas más frecuentes entre quienes investigan sobre esta fecha es cuál será el animal que protagoniza el ciclo entrante. Para 2026, el protagonista es el Caballo de Fuego, un signo que en la cultura china simboliza vitalidad, dinamismo y pasión, así como una fuerte probabilidad al cambio y a la acción.

Además, el Año Nuevo Chino —también llamado Fiesta de la Primavera— es considerado la festividad más importante para millones de personas en el mundo. Esta celebración marca el comienzo de un nuevo ciclo lunar y es sinónimo de renovación, esperanza y prosperidad. Familias enteras se reúnen para rendir homenaje a sus antepasados, intercambiar buenos deseos y participar en rituales que buscan atraer la buena fortuna.

Durante estos días, las costumbres adquieren gran relevancia: desde vestir prendas de color rojo —asociado con la suerte y la protección contra energías negativas— hasta encender fuegos artificiales que, según la creencia popular, alejan a los malos espíritus.

Asimismo, es común regalar sobres rojos con dinero a los más pequeños como símbolo de prosperidad.

Además de estos rituales, las celebraciones se enriquecen con espectáculos como las danzas del dragón y del león.