El economista y exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, procesado por su presunta participación en la supuesta red de corrupción que involucró a la Ungrd y al Instituto Nacional de Vías (Invías), presentó un episodio de descompensación de salud mientras se encontraba bajo detención preventiva.

El hecho se registró el sábado 20 de diciembre, día en que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) lo trasladó al Centro de Estudios Superiores de la Policía Nacional (Cespo), en Bogotá, como parte de la medida de aseguramiento que el Tribunal Superior de Bogotá había impuesto.

Ante lo sucedido, el presidente Gustavo Petro aseguró este lunes, a través de su cuenta de X, que “es un asesinato meter a Bonilla en una intramural cuando su condición de salud es extremadamente grave”.

El jefe de Estado reiteró que “los dos exministros no están presos por haberse robado un solo peso, sino porque los acusan de llevar proyectos de los congresistas al Ejecutivo”.

Asimismo, hizo énfasis en que “en el caso de Bonilla ninguno de los proyectos que señalan se cumplió porque yo corté de tajo la financiación de esos proyectos al retirar a Olmedo de la UNGRD”.

El mandatario señaló que dichos proyectos nunca fueron defendidos por Bonilla, “sino llevados por la asesora uribista que desde el gobierno de Duque siempre hacía eso”, añadió en su trino.

Sobre el exministro Velasco, el mandatario señaló: “En el segundo caso, el de Invías, que según la Fiscalía correspondería a órdenes de Velasco, la inmensa mayoría de los proyectos fueron inscritos en el gobierno Duque, en contravía de lo que ordené, que eran las vías en territorios de conflicto y con alta productividad en cultivos de hoja de coca para transformar económicamente esos territorios y pasar a economías lícitas y las vías campesinas en todo el país”.