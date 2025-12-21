A ocho años de prisión fue condenado Fabio Nelson Vargas Perdomo luego de quitarle la vida a un cerdo en el municipio de Baraya, Huila, en el año 2021.

Lo que se conoce del caso es que el hombre, un agricultor, le disparó con un arma de fuego al cerdo luego de que había ingresado a su finca y destruido un cultivo de ahuyama.

El juez del caso señaló que el hombre actuó con severa violencia y de manera consciente contra el animal, que era propiedad de un vecino. El hombre le disparó al cerdo con una escopeta y en varias ocasiones.

El dueño del cerdo llamó a las autoridades Vargas Perdomo fue capturado en flagrancia. El hombre también tuvo que pagar una multa económica y la inhabilidad temporal para actividades relacionadas con animales.

En el caso no se aplicó la nueva Ley Ángel por tratarse de hechos anteriores a su vigencia.

“Los animales son seres sintientes capaces de experimentar estados afectivos negativos y positivos…”, dijo el juez de conocimiento al condenar al agricultor.

El agricultor, en un principio, había decidido negar su responsabilidad en los hechos, pero cuatro años después, en este 2025, aceptó lo cargos.