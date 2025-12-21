Las disidencias de las Farc lideradas por alias Calarcá anunciaron este domingo 21 de diciembre, por medio de un video, el cese de hostilidades contra la Fuerza Pública, de manera indefinida.

“En nuestro caso, siendo consecuentes con la historia y con el momento político que vive el país, hemos tomado la decisión de ratificar públicamente la orientación que nuestras unidades ya vienen cumpliendo, de hecho, el cese de acciones militares ofensivas contra la fuerza pública, por tiempo indefinido, reservándonos nuestro legítimo derecho a la defensa”, se le escucha decir en el video a ‘Jhon Mendoza’.

Agrega: “No tiene ningún efecto frente a otros grupos con quienes sostenemos una confrontación armada en diferentes lugares del país. Ratificamos nuestro compromiso con la paz, con la justicia social y nuestra decidida batalla por la defensa de la vida y el respeto por la población civil, que nada tiene que ver con la guerra”, afirmó alias Jhon Mendoza en el video.

Este anuncio de las disidencias de ‘Calarcá’ llega en medio de nuevos acuerdos entre el Gobierno y este grupo armado ilegal, tras finalizar un nuevo ciclo de conversaciones en Caquetá.

En dicho acuerdo las disidencias se comprometieron a no reclutar menores de edad.

Este anuncio también llega al tiempo del hecho por el Ejército de Liberación Nacional de un cese al fuego durante las celebraciones decembrinas.

“El Ejército de Liberación Nacional envía al pueblo colombiano un mensaje claro de paz declarando un cese unilateral el fuego (sic) para esta temporada de festividades navideñas y fin de año”, señaló esa guerrilla en un comunicado.

Se trata de una acción ya tradicional en esa guerrilla en estas fechas y que iniciará a las cero horas del 24 de diciembre y terminará a la misma hora del 3 de enero de 2026.

La Defensora del Pueblo, Iris Marín, saludó este cese al fuego del ELN pero alertó que el país necesita compromisos reales con la paz.

Recibimos este mensaje con cierto alivio, pero también con angustia. Si bien es básico que se mencione la obligación de respeto a la población civil, en las acciones del ELN observamos daños sostenidos a la población civil. Un gesto de coherencia sería, por ejemplo, la liberación incondicional de las personas que permanecen secuestradas”, se lee en parte del mensaje de Marín.