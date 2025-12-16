La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, fue recibida en audiencia por el presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye, con quien abordó la cooperación bilateral en los terrenos económico y comercial, informó la Presidencia senegalesa.

Lea más: David, el ángel del abismo: la historia del joven que alertó a los rescatistas tras accidente de bus en Antioquia

Faye se reunió este lunes con Márquez durante su visita a la capital del país, Dakar.

“Las conversaciones se centraron en el fortalecimiento de los lazos históricos, culturales y conmemorativos, así como en las perspectivas de cooperación económica y comercial”, añadió la Presidencia senegalesa en la red social X.

La vicepresidenta también visitó este lunes la isla de Gorée, a unos dos kilómetros de Dakar y uno de los centros de comercio de esclavos más importante de las costas africanas entre los siglos XV y XIX.

En la isla, Márquez subrayó que Senegal y Colombia deben trabajar juntos, a través de la cooperación sur-sur, para desarrollar aún más su potencial cultural, histórico y económico común.

“Tenemos la responsabilidad de reconectar nuestras regiones para construir nuestra historia compartida. Pero no se trata sólo de potencial cultural e histórico, también existe un inmenso potencial de intercambio económico”, afirmó la mandataria, en declaraciones recogidas por la Agencia de Prensa de Senegal (APS).

Ver más: Embajada de EE. UU. en Colombia rechazó paro armado del ELN: “Reiteramos nuestro firme apoyo al Gobierno Nacional”

“No nos vemos lo suficiente como naciones del sur global. Seguimos priorizando nuestro comercio con el norte global, con Europa, utilizando las mismas rutas que establecieron los propios colonizadores”, señaló.

Márquez insistió en que ambos países tienen un “potencial inmenso” y “todo lo necesario para trabajar juntos y erradicar definitivamente la pobreza, el hambre y los demás flagelos que nos afligen”.

La mandataria, primera mujer afrodescendiente en ocupar la Vicepresidencia de Colombia, inició el pasado día 8 en Togo una gira oficial por África que ya le llevó a Ghana y Senegal y que incluye también a Benín.

El viaje, el cuarto que hace Márquez a África, se encuadra en la estrategia Colombia-África 2022-2026.

Lea también: La derecha suma aliados en la región con la lupa puesta en las presidenciales de Perú y Colombia

El objetivo de la visita, que finalizará el 17 de este mes, es “fortalecer la presencia política y estratégica de Colombia en África Occidental mediante el impulso de relaciones bilaterales y regionales”, de acuerdo con la oficina de la vicepresidenta.