Las cosas al interior del Gobierno parecen no marchar en armonía o al menos eso es lo que dejan ver sus funcionarios que se lanzan acusaciones de alto calibre. Primero fue Angie Rodríguez, directora del Dapre, que aseguró que la UNGRD han tenido baja ejecución bajo la dirección de Carlos Carrillo, y ahora ha sido este quien ha señalado al ministro del Interior, Armando Benedetti, de “hacer favores” en el Fondo de Adaptación.

“De esta rueda de prensa vendrán las acciones jurídicas de las personas aquí mencionadas. Creo que todos los que sabemos de política sabemos qué es la ‘Ñoñomanía’. Esta denuncia, que no lo digo yo, es la denuncia que llega el día siguiente, dice que esto es de la ‘Ñoñomanía’ del senador Julio Elías y de Bernardo ‘El Ñoño’ Elías, socios políticos de Armando Benedetti de vieja data”, comenzó diciendo Carrillo en conferencia de prensa.

El director de la UNGRD indicó que en el Fondo de Adaptación, dependencia del Ministerio de Hacienda, existieron favorecimientos que él mismo denunció.

“Creo que toda la opinión pública sabe que uno de los mayores procesos más enredados que tienen Armando Benedetti, pues absolutamente subyúdice, es el del Fonade de los ‘Ñoños’. Los ‘Ñoños’ han sido, son y serán socios políticos de Armando Benedetti”, agregó.

Manifestó que sobre esta denuncia ya tienen conocimiento la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría “como consta en estos radicados”, aseguró con los documentos en mano.

Ya más temprano, en respuesta a las acusaciones de Angie Rodríguez, Carrillo había dicho de manera contundente que le habían entregado el Fondo de Adaptación a los “politiqueros” del país.

“Los contratos que hoy menciona Angie Rodríguez como la gran revelación fueron advertidos por mí y están en conocimiento de los organismos de control. Se declaró desierto un contrato de consultoría para el proyecto Dinámicas Hídricas en La Mojana por $56.000 millones. En ese contrato se recibieron alertas por riesgos de corrupción, se advertía un presunto favorecimiento a un contratista. Finalmente ningún oferente cumplió”, aseveró el funcionario en sus redes sociales.

Así mismo, reportó que la Ruta del Arroz y MojanIA venían estructurados desde la gerencia anterior: “MojanIA ya estaba adjudicado y en la Ruta del Arroz detectamos serios incumplimientos del contratista que denunciamos de inmediato a los organismos de control”.

Carrillo fue más allá y advirtió que la información que hoy se presenta proviene “de la mano derecha de Katherin Rojas, puesta ahí por Armando Benedetti, que duró un mes en la gerencia y a quien denuncié por politiquear en el Fondo. Rojas volvió a acercar al Fondo a grupos políticos en abierta contravía a las órdenes del presidente Gustavo Petro”.