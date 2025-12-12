Otro encontronazo entre funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro dio inicio este jueves 11 de diciembre. Tiene que ver con una denuncia que realizó la directora del Dapre, Angie Rodríguez, en contra de la UNGRD y su director, Carlos Carrillo, señalándolo de baja ejecución en la entidad así como falta de transparencia.

La funcionaria presentó un informe con alertas sobre retrasos, fallas en la gestión y riesgos de pérdida de recursos en proyectos clave como La Mojana y el Fenómeno de La Niña, varios de ellos ejecutados bajo la anterior gerencia del Fondo de Adaptación, vinculado al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo (SNGRD).

Asimismo, Rodríguez señaló que hay recursos millonarios sin ejecutar, riesgos de pérdida presupuestal, obras inconclusas y decisiones administrativas cuestionadas durante la gerencia de Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Angie Rodríguez acusó a Carrillo de malos manejos en contratos millonarios de La Mojana, específicamente en proyectos estratégicos relacionados a la recuperación de la región.

Ante todo esto, Carrillo, en una rueda de prensa, y también por medio de sus redes sociales, respondió.

“De esta rueda de prensa vendrán las acciones jurídicas de las personas aquí mencionadas. Creo que todos los que sabemos de política sabemos qué es la ‘Ñoñomanía’. Esta denuncia, que no lo digo yo, es la denuncia que llega el día siguiente, dice que esto es de la ‘Ñoñomanía’ del senador Julio Elías y de Bernardo ‘El Ñoño’ Elías, socios políticos de Armando Benedetti de vieja data”, comenzó diciendo Carrillo en conferencia de prensa.

“Creo que toda la opinión pública sabe que uno de los mayores procesos más enredados que tienen Armando Benedetti, pues absolutamente sub judice, es el del Fonade de los ‘Ñoños’. Los ‘Ñoños’ han sido, son y serán socios políticos de Armando Benedetti”, agregó.

Sobre los señalamientos de Rodríguez, dijo: “Los contratos que hoy menciona Angie Rodríguez como la gran revelación fueron advertidos por mí y están en conocimiento de los organismos de control. Se declaró desierto un contrato de consultoría para el proyecto Dinámicas Hídricas en La Mojana por $56.000 millones. En ese contrato se recibieron alertas por riesgos de corrupción, se advertía un presunto favorecimiento a un contratista. Finalmente ningún oferente cumplió”.

Respuesta de Benedetti a Carrillo

Ahora, por la mención que le hizo Carrillo en sus declaraciones, Armando Benedetti, actual ministro de Interior, también respondió, involucrándose en el pleito.

“Eres un mentiroso y bajo. Yo no he ayudado EN NADA al hermano de Ñoño Elías en el Fondo de Adaptación. Yo no fui el que te denunció hoy y tú y todo el mundo la está cogiendo conmigo!!! Lo que sí me queda claro es que tu actitud es sospechosa. ¿Qué es lo que quieres tapar con este show barato que estás armando? Defiéndete de lo que te acusaron. Solo sirven para hablar paja y de corrido. ¿Qué es lo que tienes que mostrar? ¿Cuáles son los resultados que tienes para mostrar?“, publicó el ministro en su cuenta de X.

En otra publicación, añadió: “Tu mediocre historia de simple diseñador, y acomplejado por ello, no podía sino presagiar la ramplonería que la que has actuado ahora con el disfraz de funcionario público. La misma historia de lunático errante, esa que te hace repetir frases y versos marxistas que aprendiste de memoria, sin haber leído de verdad al filósofo y economista de Tréveris, y todo para revolver fanfarronamente tu verborrea pretendiendo mostrarte profundo, lo que en realidad hace verte, hasta por el más llanito de los oidores, como lo que en realidad eres; un farsante e inepto. Como dicen quienes te conocieron en esos lares, “que podía esperarse de un jibarito de barrio de Londres, (y lo de jibarito no lo digo por la extraordinaria música portorriqueña) ahora en el impostado papel de administrador de nobles y altísimos obligaciones de gobierno. “Zapatero a tus Zapatos”“.

.@CarlosCarrilloA Usted tenía mi respeto y me caía bien, pero después de tener el atrevimiento de mentir sobre mí de esta forma con respecto al hermano de Ñoño Elías ahora pienso esto sobre usted:



Tu mediocre historia de simple diseñador, y acomplejado por ello, no podía sino… — Armando Benedetti (@AABenedetti) December 12, 2025

Habrá que esperar en qué termina esta pelea entre funcionarios del Gobierno. Seguramente el presidente Gustavo Petro, como ha hecho en otras ocasiones, tomará decisiones, o al menos los citará para que hablen entre ellos.