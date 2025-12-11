El líder social y defensor de derechos humanos Víctor Cerquera fue asesinado el martes pasado en el departamento de Caquetá, situado en la región Amazónica de Colombia, en un ataque armado, lo que aumenta a 182 el número de activistas asesinados en el país este año.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) detalló este jueves en un comunicado que el líder, que ejercía como fiscal de una junta de acción comunal, fue asesinado en el barrio de Villa Norte del municipio de San Vicente del Caguán, donde fue interceptado por hombres armados que le dispararon y le causaron la muerte.

La Defensoría del Pueblo hizo un llamado a la acción prioritaria en la zona y señaló que la imposición de normas y otras formas de gobernanza ilegal por parte de los grupos armados representa “un permanente riesgo de violación a los derechos de la población”, según Indepaz.

👥 Nombre: Víctor Cerquera

📆 Fecha: 09/12/2025

📍 Lugar: san Vicente del Caguán - Caquetá.



➡️Víctor Cerquera era un reconocido líder social y comunal que se desempeñaba como fiscal de la Junta de Acción Comunal del barrio Villa Palestro, en el municipio de San Vicente del… pic.twitter.com/uhh8TUjA1A — INDEPAZ (@Indepaz) December 11, 2025

En San Vicente del Caguán las confrontaciones entre facciones disidentes de las FARC provocan un “riesgo extremo” para la población civil mediante enfrentamientos, confinamientos, desplazamientos forzados, extorsiones y restricciones a la movilidad.

En este sentido, la Defensoría también alertó de los riegos a los que se enfrentan las personas que se dedican a la defensa de los derechos humanos.

“La imposición de normas y otras formas de control social por parte de los grupos armados significan un permanente riesgo de violación a los derechos de la población”, apuntó Indepaz.