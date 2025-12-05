La transición energética ya no es un concepto del futuro o lejano porque miles de familias colombianas están instalando paneles solares en sus hogares como una alternativa para ahorrar.

También para volverse más independientes de la red eléctrica y aumentar el valor de sus viviendas. Lo que antes parecía una inversión lejana ahora se ha convertido en una solución accesible y rentable, impulsada por empresas especializadas.

Los paneles solares residenciales convierten la luz del sol en electricidad gracias al efecto fotovoltaico. Cada módulo está compuesto por celdas que capturan la radiación solar y la transforman en energía lista para alimentar electrodomésticos y sistemas del hogar.

Según compañías del sector como Novatrónica SAS, un sistema básico incluye paneles fotovoltaicos en el techo, un inversor, un medidor bidireccional e incluso baterías opcionales en zonas con cortes frecuentes. En términos simples, el techo de la casa funciona como una pequeña planta eléctrica limpia que reduce significativamente el consumo de la red tradicional.

¿Cuánto cuesta instalar paneles solares en casa?

Empresas como Planet Solar Colombia señalan que el valor de un sistema depende del consumo del hogar, la ubicación y el tamaño de la instalación. Una vivienda pequeña requiere entre $10 y $15 millones, una casa mediana entre $15 y $25 millones, y una propiedad grande puede superar los $30 millones.

Orlando Amador Los paneles solares tienen una vida útil aproximada de 25 años, siempre que se realicen mantenimientos.

Asimismo, AutoSolar Colombia también ofrece kits desde $11 millones hasta sistemas avanzados de cerca de $50 millones. Aunque la inversión inicial puede parecer alta, el retorno se alcanza entre tres y cinco años, gracias a reducciones en la factura que pueden llegar al 80 % mensual.

¿Cuánto dura un panel solar?

Los paneles solares tienen una vida útil aproximada de 25 años, siempre que se realicen mantenimientos preventivos cada seis meses. Las tareas principales incluyen limpieza de los módulos, revisión de conexiones y verificación del funcionamiento del inversor.

La mayoría de fabricantes ofrece garantías de entre 10 y 15 años, lo que confirma su alto rendimiento a largo plazo.

Además, la Ley 1715 de 2014 ofrece beneficios tributarios para quienes invierten en energías renovables, incluyendo deducciones y exención de IVA en equipos certificados, lo que reduce significativamente los costos finales.

¿Cómo elegir el mejor sistema de paneles solares para su hogar?