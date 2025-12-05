Luego de las declaraciones del presidente Donald Trump en las que dejó abierta la posibilidad de emplear ataques contra narcotraficantes en territorio colombiano, la Cancillería, en nombre del Gobierno colombiano, rechazó la situación.

Leer también: Desde Catar, Gobierno y Clan del Golfo acuerdan la creación de tres zonas de ubicación temporal para combatientes

“Ningún Estado puede realizar operaciones armadas en el territorio de otro sin su consentimiento expreso. Tal acción violaría de forma directa la Carta de las Naciones Unidas y los principios fundamentales que sostienen la paz y la estabilidad internacionales”, indicó la canciller Rosa Yolanda Villavicencio Mapy.

En un comunicado, la Cancillería expresó su preocupación por las operaciones extraterritoriales sin autorización, que han dejado decenas de víctimas en el Caribe y el Pacífico: “Estos hechos erosionan el orden jurídico internacional y abren un precedente sumamente peligroso en una región que se reconoce como zona de paz”, agregó la jefa del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La canciller también recordó que el respeto por la soberanía, además del deber de resolver controversias por medios pacíficos no son simples formalidades diplomáticas, sino obligaciones jurídicas vinculantes para todos los Estados, sin excepción.

Importante: Cuatro bombardeos de EE. UU. a presuntas narcolanchas fueron cerca de Buenaventura, según ‘The Washington Post’

“Somos un país que ha cumplido con sus responsabilidades, que ha cooperado con la comunidad internacional y que ha asumido los costos humanos y materiales de esa lucha. Nada de ello puede ser utilizado para justificar amenazas, injerencias o acciones que contravienen el derecho internacional”, añadió Villavicencio.