Un menor de 14 años resultó con graves lesiones en sus manos luego de manipular pólvora, cuando se encontraba en su vivienda, ubicada en el barrio Olaya Herrera, de Medellín.

De acuerdo con las autoridades, el incidente se registró en la noche del martes, y debido a la detonación, el niño perdió parte de dos de los dedos de su mano izquierda.

Según información publicada por ‘El Colombiano’, el artefacto habría llegado a las manos del niño, tras ser comprado en la calle por una hermana, también menor de 18 años.

Al parecer, el menor se dejó llevar por la curiosidad y decidió encender el artefacto explosivo, el cual salió volando de inmediato en el interior de la vivienda.

El reporte indica que el menor presentó lesiones en los dos primeros dedos de la mano izquierda, debido a esto fue trasladado hasta un centro médico. Allí, los galenos decidieron amputar el primer dedo de su mano y la falange distal del segundo.

Ahora las autoridades adelantan investigaciones para determinar la responsabilidad de los padres en este lamentable caso.

Emiten recomendaciones para evitar uso de pólvora

Evite comprar, almacenar y usar pólvora, con el fin de prevenir accidentes y lesiones.

Evite juegos con fósforos, velas y encendedores que puedan poner en riesgo su vida.

Una simple luz de bengala puede ocasionar quemaduras graves y hasta la pérdida de la vista.

La detonación de volcanes y ‘matasuegras’ causan grave daño a los oídos.

La hospitalización por quemaduras es muy prolongada, dolorosa y deja trastornos sicológicos.

La pólvora solo debe ser manejada por expertos y en eventos especiales.

Tenga en cuenta que el uso, fabricación y comercialización de la pólvora y productos pirotécnicos en Colombia están prohibidos bajo la Ley 2224 de 2022 y el Decreto 2174 de 2023, vigentes a nivel nacional.

aquellos que deseen hacer una denuncia por venta ilegal de pólvora, puede llamar a las líneas de atención 123 de la Policía Nacional; si nota casos de trabajo, explotación o mendicidad infantil, puede comunicarse a la línea 141 del Bienestar Familiar y para casos de quemaduras o intoxicación, llame a la línea 195 de la Secretaría de Salud en Barranquilla.