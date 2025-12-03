Las relaciones entre Wasghinton y Bogotá siguen caminando al borde de la cornisa. El Gobierno de Colombia expresó e “profunda preocupación” ante la advertencia del presidente estadounidense, Donald Trump, de que cualquier país que produzca y trafique drogas hacia Estados Unidos “está sujeto a ataques”, y llamó a la unidad en América Latina “ante cualquier intento de intervención externa que pretenda socavar la soberanía”.

“Recibimos con gran preocupación las recientes declaraciones del Presidente de los Estados Unidos de América, Donald J. Trump, en las cuales sugiere la posibilidad de realizar acciones militares contra Colombia bajo el argumento del combate al narcotráfic”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

La Cancillería reiteró el “indeclinable compromiso” de Colombia en la lucha contra el narcotráfico e hizo un llamado “urgente a la fraternidad entre América Latina y el Caribe para que como pueblos hermanos latinoamericanos prevalezca la unión ante cualquier intento de intervención externa que pretenda socavar la soberanía”.

En su declaración en la Casa Blanca sobre la campaña naval y aérea de Estados Unidos contra el narcotráfico en el sur del mar Caribe, Trump sugirió que también podría incluir a Colombia en las operaciones terrestres contra las drogas con las que amenaza a Venezuela.

“He oído que Colombia, el país de Colombia, produce cocaína. Tienen plantas de fabricación, ¿de acuerdo? Y luego nos venden cocaína. Pero sí, cualquiera que haga eso y la venda a nuestro país está sujeto a ataques, no necesariamente solo Venezuela”, dijo Trump.

La Cancillería colombiana rechazó “cualquier amenaza de agresión externa que vulnere la dignidad, la integridad del territorio y la soberanía del pueblo colombiano” y subrayó “la necesidad de abordar y solucionar las tensiones que el sistema de fiscalización internacional de drogas genera al relacionarse con los derechos humanos, la salud pública, el medioambiente, las cuestiones de género y la protección de poblaciones vulnerables”

Bajo amenaza

En Norte de Santander, el presidente de la República, Gustavo Petro, volvió a referirse a los dimes y diretes que tiene con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.

“Incluso hoy estamos ante circunstancias que atemorizan, esa es la verdad, frases de presidentes que hablan de invasiones, de misiles, un abandono completo de lo que podría ser el diálogo y una retoma de lo que es la barbarie como relación entre los seres humanos. Barbarie de la que no se puede esperar más, sino la muerte misma de la gente y que, por tanto, debemos frenar, frenar aquí, frenar en el mundo. Estamos en cierta forma bajo amenaza y tenemos que quitarnos esas amenazas de encima”, dijo el mandatario.

“Entre más libros podamos leer, entre más conocimientos pueda tener una sociedad, el intelecto general de la sociedad del Catatumbo, más posibilidades de progreso habrá, más posibilidades de ayuda entre nosotros mismos, una nueva vida, mejor aún que la que se ha vivido en un paraje que, como todos sabemos aquí, es hermoso y en donde vale la pena vivir”, agregó.

Reparos de Samper

El expresidente Ernesto Samper (1994-1998) criticó al mandatario estadounidense, Donald Trump, por dar “un trato de criminales” a los migrantes que llegan a ese país e hizo un llamado a que sean tratados como “ciudadanos del mundo”.

“Están dando un trato de criminales a los migrantes, cuyo único pecado es haber dejado su hogar. Nadie deja su hogar por voluntad propia, lo dejan por una causa natural, lo dejan por un problema biológico o un conflicto civil, como el de Colombia”, expresó Samper.