El Ejército Nacional informó la muerte del sargento segundo Fredy Rodríguez, quien no logró recuperarse de las heridas que sufrió durante un enfrentamiento con un grupo de delincuentes en la zona de La Cabuyera, en Popayán, Cauca. El militar falleció en una clínica de esa ciudad, donde permanecía bajo atención especializada.

Según el reporte oficial, Rodríguez resultó baleado en medio de una operación desarrollada la noche del domingo, cuando tropas del Ejército frustraron el secuestro de cinco personas, entre ellas un menor de edad. El intento de retener a las víctimas terminó en un cruce de disparos.

Aunque el suboficial fue trasladado de inmediato a la clínica más cercana y recibió atención médica urgente, las lesiones eran de tal gravedad que finalmente perdió la vida.

Asimismo, la institución destacó la valentía del militar, señalando que su actuar representa “gesto de heroísmo y compromiso con la protección de la vida de los colombianos”.

Finalmente, la institución le envió palabras de condolencias a sus familiares, compañeros y seres queridos.

“Extendemos nuestras condolencias a su familia, compañeros de armas y seres queridos, a quienes acompañamos con el respaldo permanente de la institución. Su legado de servicio, disciplina y lealtad perdurará en la institución y en la memoria de la nación”.