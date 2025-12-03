El expresidente Álvaro Uribve Vélez arremetió en la tarde de este miércoles contra el senador y precandidato presidencial Iván Cepeda, del Pacto Histórico, quien hizo parte de un rifirrafe con integrantes del Centro Democrático en medio de un debate de control político al ministro de Defensa.

Durante la sesión, la senadora Paloma Valencia despertó la ira en Cepeda luego de relacionarlo con las actuales disidencias de las Farc.

“Me enteré que el plan para asesinarme no era de la junta del narcotráfico, sino de la Segunda Marquetalia que asesinó a Miguel Uribe y del ELN con el que negocia el senador Iván Cepeda. Que no se le olvide a Colombia la razón por la que la seguridad viene cayendo”, denunció Valencia.

Por su parte, Cepeda respondió: “La pregunta que desencadenó la ira del Centro Democrático hoy en mi réplica en el Senado, tiene origen bíblico:¿Los Doce Apóstoles eran doce o eran trece?“, haciendo referencia a los supuestos vínculos de Santiago Uribe, hermano de Álvaro Uribe, con el órigen del grupo paramilitar.

“La FARC no necesitaba a la JEP, con Cepeda han tenido suficiente para absolver al narcoterrorismo y condenar a quienes los combaten.Cepeda es un verdugo con apariencia de Apóstol pobre y macilento, que le heaservido para persistir en buscar presos y ofrecerles beneficios para que acusen falsamente a sus nuevos contradictores”, manifestó Uribe.

De acuerdo con el expresidente, Cepeda “habla con el tono moral de la Inquisición, con la pomposidad de los tribunales de Hitler y Stalin, con la suficiencia del Che Guevara y Castro, que llamaban gusanos a los disidentes que enviaban al paredón”.

“Sigue impune la plena prueba de su diversión de mocedad que era hacer movilizaciones ordenadas por la Farc.Escoltó bien a Santrich y Márquez para que se fugaran y emprendieran la nueva fase terrorista que alcanzó el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Así son los matones que presumen tener autoridad Celestial para asesinar o colgarle delitos a los enemigos”, concluyó.