Un grupo de 28 personas que habían sido secuestradas a comienzos de año por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, fueron dejadas en libertad este miércoles, informó la Defensoría del Pueblo.

El organismo señaló en un mensaje publicado en X que la guerrilla entregó a las 28 personas en una zona rural del Catatumbo a una comisión humanitaria conformada por la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica y la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.

“En la liberación de estas personas (17 hombres y 11 mujeres, entre ellas cinco menores de edad), también participaron sus familias y dirigentes comunales”, agregó el comunicado.

El organismo indicó además que las personas liberadas “manifestaron que se encuentran en buen estado de salud, salvo uno de ellas, que presenta dolencias por una herida en su cuerpo”.

La Defensoría del Pueblo hizo a las autoridades, los ciudadanos y los grupos armados para avanzar en más acciones de desescalamiento del conflicto armado y la violencia.