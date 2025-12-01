Carlos Andrés García Hernández, hermano del estilista Mauricio Leal, –asesinado el 21 de noviembre del 2021, en Bogotá,– una vez más rompió el silencio y reveló detalles sobre el entorno familiar y el asesinato también de su madre Marleny Hernández, a manos de su otro hermano, Jhonier, quien paga una condena por el doble crimen.

A través del programa Expediente Final, Carlos Andrés, quien ha estado privado de la libertad en el Centro Penitenciario de Jamundí, donde permanece desde hace varios años, por abuso sexual contra una menor de edad, relató cómo se enteró de la muerte de sus familiares, quienes fueron hallados muertos en el interior de su vivienda, ubicada en La Calera.

“Antes de que le dieran orden de captura yo nunca sospeché de él, yo sabía que le demostraba mucho amor a mi mamá”, dijo, refiriéndose a su hermano Jhonier.

De acuerdo con Carlos Andrés, fue el mismo Jhonier, quien le dio la fatal noticia sobre la muerte de sus familiares; sin embargo, notó un comportamiento extraño ante la tragedia.

“Parecía que no hubiesen matado a sus familiares”, aseguró Carlos Andrés.

Para Carlos Andrés el relato frio de su hermano aún sigue causándole muchas inquietudes.

Asimismo, recordó momentos previos al crimen, que ahora tendrían otra connotación, pues en su momento, Jhonier le expresó en varias oportunidades sobre sus deudas con los bancos y que no quería pedirle dinero a Mauricio.

Por su parte, le pareció muy curioso que después del crimen, Jhonier apareciera en entrevistas usando la misma chaqueta de Mauricio.

Otro de los detalles revelados por el familiar, es que considera que Jhonier no actuó solo en el crimen de Marleny y Mauricio. “Alguien le ayudó”, sostuvo.

Jhonier Leal, condenado por el crimen de su hermano y su madre, ahora pelea para quedarse con los bienes del estilista

Ahora, el medio hermano de los Leal, Carlos Andrés García, también en la cárcel, pero por otro caso por el que fue judicializado, denuncia que Jhonier desde la cárcel mueve sus hilos para quedarse con el patrimonio del peluquero.

“El mismo hombre que mató a mi mamá y a mi hermano ahora pretende quedarse con lo que no le pertenece”, le dijo García a la revista Semana mostrando su molestia por las acciones que pretendería emprender para tomar parte de los bienes.

“Yo, en mi ignorancia, pienso que un juez que esté en sus cabales no le va a dar ese aval”, espera Carlos Andrés que se enteró de las movidas de la defensa de su hermano por medio de su abogada, Érika Sanguinetti.

“’¿Cómo así?’, pregunté. A él no le toca nada. Tras de que mata a mi mamá y a mi hermano, quiere venir a pelear algo que por ley no le toca”, afirmó indignado.

Reiteró que antes del doble asesinato, el hoy condenado le había expresado su carencia de dinero, algo que coincide con lo dicho por la justicia que consideró este factor económico como una de las motivaciones detrás del crimen ocurrido entre el 21 y 22 de noviembre de 2021.

“Yo le dije: ‘Hermano, no le puedo ayudar porque estoy acá en la cárcel, pero dígale a Mauricio’. Y él me respondió: ‘No, Andrés, ese man –ni siquiera dijo mi hermano– dice que no tiene plata, pero para irse a gastar dinero con sus amigos y mi mamá, sí’. Él me había dicho que debía como 300 millones de pesos”, aseguró en conversación con mencionado medio capitalino.

Agregó, desde la cárcel, que ya no tiene contacto con Jhonier a quien considera como el único culpable del crimen y está convencido que quedarse con todos los bienes y el dinero del estilista era su principal objetivo con su muerte.

“Me gustaría enfrentar a Jhonier, confrontarlo y decirle de frente cómo tiene la osadía de venir a pelear algo sabiendo que él lo que hizo fue por eso. Sí me gustaría confrontarlo. Le preguntaría, además, por qué le quitó la vida a su propia mamá, sabiendo que ella nos amaba a los tres. Sentía celos, ya que ella prefería a Mauricio porque, como es bien sabido, él no gustaba de las mujeres”, cerró.