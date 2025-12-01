La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) anunció que para garantizar la seguridad y eficiencia en los corredores viales durante esta temporada de festividades de fin de año, pondrá en marcha un plan para que los colombianos se movilicen con tranquilidad.

En un comunicado indicó que para las festividades de Navidad, Año Nuevo y Reyes Magos habrá más de 6.450 personas en los corredores, que incluyen personal operativo, recolectores, jefes de peaje, técnicos y supervisores.

Explicó además que la entidad tiene concesionados 41 corredores que suman un total de 7.499 km en 23 departamentos y en el Distrito Capital. De estos proyectos, 37 cuentan con peajes operativos, los cuales suman 117 estaciones. Con el propósito de brindar mayor agilidad en el recaudo y evitar congestiones, se contará con por lo menos 450 cangureras. También habrá personal disponible por parte de la DITRA (Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional).

Trabajarán además de la mano con concesionarios e interventorías de los corredores de acceso y salida a las ciudades capitales —Bogotá, Cali, Medellín, entre otras— para implementar alternativas de movilidad que permitan un flujo constante en los corredores, en articulación con entidades departamentales, distritales y locales.

Herramientas tecnológicas

Se cuenta con más de 3.100 dispositivos ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte), como paneles de mensajería variable, casetas de peaje con pago electrónico, cámaras, básculas dinámicas y estáticas, postes SOS y Centros de Control y Operación (CCO).

Los CCO verifican la operación mediante más de 1.130 cámaras ubicadas estratégicamente en los corredores. También hay 1.240 postes SOS para reportar novedades y 276 paneles de mensajería variable que informan sobre la situación operacional. Adicionalmente, se dispondrá de más de 50 medidores de velocidad.

Corredores viales a tener en cuenta

Por la temporada de lluvias, se dará especial atención a corredores susceptibles a afectaciones en la movilidad:

IP Chirajara – Fundadores (Bogotá–Villavicencio)

IP Cambao – Manizales

Santana – Mocoa – Neiva

Transversal del Sisga

Bucaramanga – Barrancabermeja – Yondó

IP GICA

Autopista Conexión Pacífico 1, 2 y 3

Autopista al Mar 1

Autopista al Mar 2

Nueva Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca

Corredor accesos Cali – Palmira

Operación vehicular

Pacífico 1

Incrementará en un 40% el personal tipo canguro en el peaje Amagá para éxodo y retorno. Habrá reversibles en Camilo Cé PR87+700 al PR95+400 – Primavera.

Tercer carril Bogotá-Girardot

Pondrá en operación la totalidad del corredor para agilizar la circulación en fin de año. La concesión dispondrá entre 11 y 17 canguros en los peajes Chinauta y Chusacá, según demanda. Se implementará reversible Girardot → Bogotá en días de mayor tráfico.

Bogotá – Villavicencio

Se garantizará movilidad segura en puntos críticos como K18, túnel Quebradablanca y K36. Se dispondrá de 18 a 20 auxiliares tipo canguro en peajes Boquerón I, Boquerón II, Naranjal y Pipiral.

Accesos norte a Bogotá

Habrá entre 12 y 15 canguros adicionales, especialmente en los peajes Andes y Fusca en momentos de alto tráfico.