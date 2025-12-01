El sistema bancario del país suspenderá la atención en sus oficinas físicas en días los siguientes días festivos estipulados en el calendario. Esto significa que en fechas como el 8 de diciembre (lunes), el 25 de diciembre y el 1 de enero (jueves) —feriados en Colombia— todas sus sucursales estarán cerradas.
Debido a esto, quienes necesiten hacer trámites o transacciones importantes deben anticipar sus diligencias para no verse sorprendidos por el cierre de año y así evitarse graves dolores de cabeza.
No obstante, los canales electrónicos de los bancos seguirán disponibles. A través de plataformas digitales o cajeros automáticos, los clientes podrán realizar transferencias, retirar efectivo o gestionar operaciones que no requieran atención presencial.
Esta suspensión temporal cobra especial relevancia para quienes tienen pendientes pagos de créditos, servicios o trámites bancarios con vencimiento cerca de esos días festivos. Si no se planifica con antelación, podría haber demoras o cargos por incumplimiento.
Ante esto, las entidades bancarias recomiendan revisar el calendario de feriados y ajustar los pagos o trámites antes de que cierren las oficinas. Verificar los canales digitales como alternativa evitará contratiempos.
En los próximos días los bancos estarán entregando sus nuevos horarios debido a las fiestas decembrinas.