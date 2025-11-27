Una tragedia se registró el pasado martes en el emblemático punto de El Peñón, en Antioquia. Una mujer murió y tres personas más resultaron heridas luego de recibir una descarga eléctrica.

Leer también: Procuraduría investiga posibles fallas en protocolos del Ejército por muerte de dos oficiales en el Cantón Norte

De acuerdo al informe preliminar, a las 3:40 de la tarde fue el registro de entrada al Hospital San Juan de Dios de los afectados.

Al parecer, la víctima y demás afectados iban en una embarcación que pertenece a una empresa operadora del sector turístico del embalse, cuando durante el paseo, esta se acercó al muelle y pasó por un punto donde había cables de energía a baja altura.

Se especula que uno de los turistas habría agarrado uno de los cables, recibiendo una descarga eléctrica que afectó a los demás ocupantes.

La víctima mortal fue identificada como Marlene Anatalia Canaan de Lora, turista dominicana de 45 años. Fue atendida en el centro hospitalario pero no sobrevivió a las heridas.

Los otros lesionados fueron identificados como José David Lora, de 45 años, quien sufrió quemaduras en ambos brazos y fue remitido a un centro asistencial en Rionegro; César Estrella Paulin, 26 años, quien presenta lesiones leves, al igual que Carlos Manuel Martínez Ureña, 35 años.

Importante: “Pedirles que se pongan la mano en el corazón; aquí hay una familia sufriendo muchísimo”: Giovanny Ayala a secuestradores de su hijo

El accidente empezó a ser investigado por la Policía de Antioquia, con colaboración del Cuerpo de Bomberos de El Peñón. Se busca determinar la razón de los cables colgando a baja altura y la posible responsabilidad de la empresa operadora.