La Procuraduría General de la Nación manifestó la apertura de una indagación preliminar para establecer si, dentro del Ejército Nacional, se presentaron fallas disciplinarias o irregularidades en la aplicación de los protocolos de prevención y atención de violencia de género, a propósito del caso de los dos oficiales fallecidos en la noche de este miércoles 26 de noviembre en el Cantón Norte de Bogotá.

Las víctimas fueron identificadas como el capitán Pablo Vasvela y la subteniente María Mora. Las primeras indagaciones señalan que ambos sostenían una relación sentimental.

Asimismo, según el medio El Tiempo, el organismo de control examina si los procedimientos internos de la institución militar, entre ellos el protocolo CEFAM, diseñado para atender situaciones familiares y de pareja, fueron aplicados de forma adecuada tanto antes como después del hecho.

La revisión también incluye la actuación de mandos y personal del Cantón Norte, con el fin de determinar si se activaron oportunamente las rutas previstas para casos de violencia basada en género y si existían alertas previas que debieron ser gestionadas de manera especial.

A su vez, la Procuraduría evalúa si las medidas adoptadas por la institución se ajustaron a la normatividad interna y a las obligaciones de protección que rigen en estos casos.

La investigación disciplinaria avanza de manera paralela a las diligencias urgentes que adelanta la Policía Judicial, con el propósito de esclarecer por completo las circunstancias de este hecho y establecer si hubo responsabilidades en el manejo institucional del caso.