Continúan conociéndose más detalles sobre el caso que mantiene consternado al Ejército Nacional, luego de que dos de sus oficiales fueran hallados sin vida dentro de un vehículo en las instalaciones del Cantón Norte, en Bogotá.

De acuerdo con información preliminar, la teniente había estado en Tolemaida en actividades de reentrenamiento y contaba con permiso para asistir a un concierto en Bogotá.

En horas de la noche llegó a la Escuela de Infantería, donde el capitán adelantaba su proceso de ascenso para mayor. Allí, hacia las 8:33 p. m., se produjo el ataque en un vehículo particular, según confirmó la institución en un comunicado oficial.

Previo al hecho, el capitán habría citado a la subteniente en el parqueadero del casino de oficiales de la Escuela de Infantería. La mujer se encontraba acompañada por otro uniformado cuando el capitán llegó al lugar. Fue dentro de un vehículo gris donde ocurrió la agresión que terminó cobrando la vida de ambos.

Asimismo, las víctimas fueron identificadas como el capitán Pablo Vasvela y la subteniente María Mora. Las primeras indagaciones señalan que ambos sostenían una relación sentimental. Un subteniente del Ejército, quien estaba en el mismo vehículo con la joven oficial antes del ataque, presenció parte del hecho y entregó su testimonio a las autoridades.

Subteniente María Mora y el capitán Pablo Vasvela.

La institución señaló que, de manera preliminar, los hechos estarían vinculados a “situaciones de carácter personal”. Tras escucharse varias detonaciones, personal de seguridad verificó el área y halló los cuerpos sin vida dentro del vehículo.

“En la noche de hoy, miércoles 26 de noviembre, se registró un lamentable suceso en las instalaciones del Cantón Norte, en la ciudad de Bogotá. Tras escucharse varias detonaciones y realizar una verificación del lugar, fueron hallados los cuerpos sin vida de dos oficiales al interior de un vehículo particular. De manera preliminar, se pudo establecer que estos hechos estarían presuntamente relacionados con situaciones de carácter personal. Inmediatamente se dio aviso a la Policía Nacional y se realizaron las coordinaciones pertinentes con el fin de adelantar los actos urgentes y las investigaciones que permitan esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron estos hechos”, se lee en el comunicado.