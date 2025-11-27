Ya se cumple más de una semana del secuestro de Miguel Ayala, hijo del cantante de música popular Giovanny Ayala, quien fue raptado por hombres armados en la vía que conecta a Popayán con Cali, junto a su mánager Nicolás Pantoja.

El hecho ocurrió el pasado 18 de noviembre, cuando se dirigían en su camioneta hacia el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, luego de cumplir con unos compromisos artísticos en el departamento del Cauca.

El secuestro del joven de 23 años tiene conmocionado al país entero, por lo que familiares, amigos y seguidores continúan realizando actividades para pedir su pronta liberación.

Instagram @miguelayala_oficial Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala.

Este jueves, una multitud vestida de blanco, realizó una velatón en Villavicencio (Meta) para pedir la pronta liberación de los jóvenes. Entre velas, abrazos y oraciones, la comunidad acompañó a Giovanny Ayala en ese duro momento.

Desde la plaza Los Libertadores, el artista agradeció a los asistentes por acompañarlo a la velatón, y expresar tanto cariño a su familia. Además le envió un mensaje a los secuestradores: “Pedirles que se pongan la mano en el corazón. Aquí hay una familia sufriendo muchísimo”.

Asimismo, el cantante aseguró que la unión de Villavicencio se ha convertido en un refugio emocional para él y su familia. Aunque manifestó tener varias hipótesis sobre quienes serían los responsables del secuestro de su hijo, indicó que el GAULA Antisecuestro es el que lleva las investigaciones.

“No tienen por qué estar en medio de la guerra que enfrenta el país”, dijo Ayala refiriéndose a su hijo y al mánager secuestrados. Insistió en que lo único que desean es la liberación inmediata de los dos jóvenes.

El artista de música popular también aseguró que, si ambos regresan sanos y salvos, su familia no interpondrá denuncias y harán “borrón y cuenta nueva”.

Finalmente, envió un emotivo mensaje a su hijo Miguel: “Te amo muchísimo. Aquí te estamos esperando con mucha ilusión”.