Dos oficiales del Ejército Nacional fueron encontrados muertos la noche de este miércoles dentro de un vehículo particular en las instalaciones del Cantón Norte, al norte de Bogotá, luego de que se escucharan varias detonaciones en el complejo militar.

Según información preliminar suministrada a medios nacionales por la institución, el hallazgo ocurrió minutos después de que personal en servicio realizara una verificación interna tras los disparos.

La situación mantiene en alerta a las autoridades, que trabajan para esclarecer el origen del hecho.

Lo que se sabe del caso

A través de un comunicado oficial, el Ejército explicó: “Tras escucharse varias detonaciones y realizar una verificación del lugar, fueron hallados los cuerpos sin vida de dos oficiales al interior de un vehículo particular. De manera preliminar, se pudo establecer que estos hechos estarían presuntamente relacionados con situaciones de carácter personal”.

La Policía Metropolitana de Bogotá fue notificada de inmediato para asumir las coordinaciones correspondientes y adelantar los actos urgentes.

De acuerdo con datos entregados por la institución a ‘Noticias Caracol’, el caso se registró hacia las 8:33 p. m. en el parqueadero del Casino de Oficiales de la Escuela de Infantería del Cantón Norte.

El Ejército indicó que se activaron los protocolos para acompañar a los familiares de los dos oficiales fallecidos: “Simultáneamente, se activaron los protocolos institucionales para brindar acompañamiento y apoyo psicosocial a los seres queridos de nuestros oficiales”.

Además, la institución armada señaló: “El Ejército Nacional lamenta profundamente este acontecimiento y envía un mensaje de solidaridad y condolencias a familiares y amigos”.

Las autoridades continúan adelantando las pesquisas para determinar la hora exacta, el modo y las circunstancias en que se produjo el doble deceso dentro del Cantón Norte.