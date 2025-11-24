Habitantes de varias zonas rurales de la provincia García Rovira, en Santander, encendieron las alarmas por la presencia de grupos armados ilegales que, según denuncian, han hecho recorridos nocturnos y lanzado advertencias a productores ganaderos.

Lea más: Combates en Cumbal, Nariño, dejan un muerto y cuatro heridos tras enfrentamientos entre disidencias y tropas de Colombia y Ecuador

Los reportes provienen principalmente de los municipios de Málaga, Carcasí, Concepción y San Andrés, donde se ha observado el tránsito de hombres armados durante la noche y la madrugada, situación que ha generado preocupación en las veredas.

“Desde Málaga hacia la Troncal del Norte y Pamplona, en el páramo del Almorzadero, se han visto a los hombres”, expresó un campesino.

Ante las alertas de la comunidad, la Gobernación de Santander convocó un consejo de seguridad para evaluar el panorama y coordinar acciones que permitan garantizar la tranquilidad en la zona.

“Un despliegue de nuestras fuerzas militares para contrarrestar las amenazas que tenemos en García Rovira, especialmente por esos corredores de movilidad antiguos donde aún, de forma intermitente, hacen presencia en territorio”, manifestó Óscar Hernández, secretario del Interior departamental.

Tres días de gobernanza provincial en García Rovira



Continuamos con nuestra gobernanza provincial, esta vez desde la capital de la provincia de García Rovira, Málaga, donde instalamos un Consejo de Seguridad junto a autoridades militares, policiales, civiles y alcaldes.… pic.twitter.com/z9tFB3JW8A — General Juvenal Díaz (@GralJuvenalDiaz) November 21, 2025

La situación ha reavivado recuerdos de los años más duros del conflicto armado, cuando esta región fue escenario de constantes acciones de estructuras guerrilleras.