El presidente Gustavo Petro se pronunció este domingo sobre las denuncias que apuntan a un posible enriquecimiento de Bernardo Enrique Forero Duarte, vicepresidente de Ecopetrol para la Región Andina Oriente.

El mandatario instó al presidente de la petrolera, Ricardo Roa, a que “actue” frente a las advertencias de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), que habrían detectado un aumento patrimonial cercano a los siete mil millones de pesos.

“Si se enriqueció ilicítamente, pues el presidente de Ecopetrol debe actuar”, manifestó Petro al referirse al caso.

La información salió a la luz tras una publicación del periodista Daniel Coronell, quien reveló que Roa recibió el reporte de la UIAF en febrero de este año, sin que se conozcan decisiones internas desde entonces. Forero Duarte, funcionario de carrera, trabaja en la empresa petrolera desde 2006.

La controversia se suma a otro hecho revelado recientemente por la Unidad Investigativa del diario El Tiempo, según el cual Ecopetrol entregó a la UIAF una lista con más de 100 nombres para revisión por diversas alertas. Entre esas personas figura el actual ministro de Minas y exintegrante de la junta directiva de la compañía, Edwin Palma.

Palma aseguró a El Tiempo que no tenía conocimiento de dicha solicitud. “Estoy seguro que todo eso se ha hecho sin consentimiento del presidente Petro”.

En un segundo pronunciamiento, el jefe de Estado advirtió que una posible intervención militar de Estados Unidos en territorio venezolano generaría efectos graves para Ecopetrol.

“Esta es la verdadera razón de la guerra en Ucrania y de la posible invasión a Venezuela: el petróleo. Se desplomarán los precios internacionales y el petróleo será monopolio árabe, EEUU quedará con petróleo pesado y Ecopetrol entrará a números rojos. Los que aplauden la invasión lo que desatan es la quiebra de Ecopetrol y millones de venezolanos hermanos en nuestro territorio”, manifestó Petro.