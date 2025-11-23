El presidente Gustavo Petro afirmó este domingo en sus redes sociales que no apoya al polémico presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pero tampoco respalda una invasión de los Estados Unidos al vecino país.

“Yo no apoyo a Maduro, quiero una solución política y pacífica en Venezuela, pero no apoyo una invasión”, escribió el jefe de Estado.

Esto citando unas declaraciones que entregó en el medio estadounidense Fox News el secretario del Tesoro de ese país, Scott Bessent, quien dijo: “Creo que hay muchas posibilidades de que, si algo ocurre con Rusia y Ucrania, si algo ocurre en Venezuela, veamos una caída drástica de los precios del petróleo”.

Por ello, Petro aseveró que “esta es la verdadera razón de la guerra en Ucrania y de la posible invasión a Venezuela. El petróleo. Se desplomarán los precios internacionales y el petróleo será monopolio árabe, EE. UU. quedará con petróleo pesado y Ecopetrol entrará a números rojos”.

Y cuando concluyó el mandatario colombiano que “los que aplauden la invasión lo que desatan es la quiebra de Ecopetrol y millones de venezolanos hermanos en nuestro territorio. Irresponsables los apátridas”.

