La Fiscalía General de la Nación anunció este sábado 22 de noviembre que cinco de las personas capturadas durante los operativos en contra de las disidencias de ‘Iván Mordisco’, en el Guaviare y Amazonas, fueron enviados a la cárcel.

El ente acusador detalló que en este grupo está Óscar Estiven Guerrero Rivera, alias Junior, presunto responsable de los componentes de seguridad de los cabecillas del grupo armado ilegal en esa zona del país, capturado en la vereda Itilla de Calamar (Guaviare).

“Esta persona portaba un fusil, proveedores, munición de diferente calibre y una pechera camuflada de uso privativo de las Fuerzas Armadas”, señaló la Fiscalía.

Agregó que durante el procedimiento de las Fuerzas Militares fueron incautados en el área 15.250 cartuchos, 121 proveedores, 16 manuscritos alusivos a las disidencias de las Farc, 35 armas de fuego, 2 morteros, 4 radios, 55 explosivos (granadas y partes), 500 gramos de pentolita y 20 prendas camufladas.

También están en el grupo de procesados Juan Sebastián Souza Lobelín, Richard Vilches Noriega, Jeisón Quiceno Chamorro y Eduard Alexis Santanilla Ranoque, capturados durante un enfrentamiento armado en el sector conocido como ‘Tres Islas’, entre Mirití Paraná y Puerto Santander (Amazonas), mientras se movilizaban en dos botes por el río Caquetá.

“En esta confrontación las fuerzas militares incautaron algo más de 27 millones de pesos en efectivo, 4 fusiles, munición, 942 kilogramos de marihuana, un disco duro, varias prendas pixeladas, un GPS, una tableta, un radio de comunicaciones y dos memorias USB”, publicó la Fiscalía.

A todos estos hombres se le imputaron los delitos de concierto para delinquir agravado; tráfico, fabricación y porte de estupefacientes; y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.

Los cargos no fueron aceptados, pero fueron enviados a un centro carcelario.