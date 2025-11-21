El presidente Gustavo Petro una vez más salió en defensa de Verónica Alcocer tras la ola de críticas recibidas por su supuesta vida de lujos en su estancia en Estocolmo, según una publicación del medio Expressen.

Leer más: Qatar Airways anunció tres vacantes para su nueva sucursal en Colombia: así puede aplicar

De acuerdo con el medio sueco, Alcocer llegó a Estocolmo en octubre, “casi al mismo tiempo” que ella, Gustavo Petro y Nicolás Petro acabaron en la Lista Clinton. Primero se hospedó el Hotel Strand de Nybrokajen, en Estocolmo, y luego se estableció en un apartamento ubicado en el centro de la ciudad.

“Come en restaurantes de los alrededores de Stureplan, asiste a fiestas privadas y se la ha visto bailando, entre otros lugares, en Noppes, un club privado fundado por el conde Carl Adam “Noppe” Lewenhaupt, amigo del rey", dice el artículo del citado medio.

No olvide leer: Según Mintrabajo, la OIT estima que un salario mínimo “digno” en Colombia debería estar alrededor de los $3 millones

Ante las revelaciones del medio internacional, diferentes sectores políticos se preguntan de dónde sale el dinero para sostener el estilo de vida de la madre de las hijas de Petro, por lo que el mandatario ha respondido a los cuestionamientos en diferentes oportunidades.

Este viernes 21 de noviembre, el jefe de Estado nuevamente compartió un mensaje en el que afirma que Alcocer no es residente de Suecia y que tan solo está en ese país porque se encuentra haciendo un curso intensivo de inglés.

Asimismo, aseguró que Alcocer reside en un espacio reducido. En total, Petro expuso una lista de 16 puntos en los que argumentas las razones por las que lleva viviendo varios meses en el continente europeo.

Lea además: Medellín: Inadmiten a estadounidense que traía casi 100 preservativos en una maleta

“1. Verónica Alcocer no deriva ingresos públicos

2. Vive por ahora, en 40 m2 arrendados,

3. No es residente en Suecia, hizo un curso en inglés intensivo allí.

4. Es ciudadana europea y tiene derechos como cualquier ciudadano europeo incluso a su intimidad violada.

5. Puede trabajar en Europa si quiere. Su inclusión en la Ofac arbitraria y grosera hecha por el gobierno de Trump, no le impide ese derecho. Lo que han logrado con ella es que no pueda ver a sus hijas.”, escribió desde su cuenta de X.

Lea también: General José Henry Pinto renunció a la dirección de la Aeronáutica Civil

Además, aseguró que el presidente estadounidense Donald Trump busca atemorizarlo al separar a sus hijas de su madre.

“Trump, para atemorizarme, rompió la unidad entre una madre y sus hijas que son mis hijas. Lo ha hecho con miles de familias latinoamericanas en los EE. UU.” dijo el mandatario.

En otra de sus explicaciones afirmó que se buscó “destruir” a Verónica porque pensaban que sería la ficha política de su movimiento para las próximas elecciones.

Le puede interesar: Procuraduría confirma suspensión e inhabilidad por seis meses contra ex alcalde de Medellín Daniel Quintero

“6. La virulencia de la prensa y los líderes de la extrema derecha colombiana es porque creyeron que Verónica iba a ser la candidata presidencial de mi movimiento y buscaron a como dé lugar y de la manera más sucia, destruirla.”

La estancia de Alcocer en Estocolmo también ha coincidido con la firma de un contrato por 16,5 billones de pesos entre el Gobierno colombiano y la compañía sueca Saab para la adquisición de 17 cazas Gripen que remplazarán la vieja flotilla de aviones israelíes Kfir con que cuenta Colombia, sobre esto Petro aseguro que “no tiene nada que ver” con el contrato.

“8. Nada tiene que ver Verónica con el contrato de Saab

9. El contrato con Saab puede ser visto sin problema en todos sus componentes para compararlo con las demás ventas de Saab en el mundo.”, sostuvo.

Lea acá: Colombia, España y otros países adhieren a un compromiso para abandonar los hidrocarburos

Por su parte, reiteró que sus hijos no han utilizado dinero del erario público.

“10. Mis hijas e hijos no han tomado ni tomarán un solo peso del erario mientras gobierne

11. Cómo demuestro en mis cuentas bancarias dadas a conocer y en mi declaración de renta, solo vivo de mi sueldo.”, agregó.

En el mensaje, también explicó que nunca encontrarán una foto de sus familiares con líderes del narcotráfico.

“12. Pueden encontrar muchas fotos mías y de quienes han sido parte de mi familia con reyes, príncipes, princesas condesas, empresarios muy adinerados del mundo, emires, jeques, pero las que más verán son las que me tomo con mi gente trabajadora y estudiosa.”, expresó.

Y añadió: “Ninguna foto con el ñeñe, ningún obituario de Pablo Escobar, ningún caballo de los Ochoa, ningún dólar del narcotráfico en mis cuentas. Pueden comprobarlo, están a su disposición”.