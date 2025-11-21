Una cámara de seguridad en el barrio Ricaurte, en la localidad bogotana de Los Mártires, captó el violento atraco del que fue víctima una mujer de la tercera edad que acababa de retirar de la sede de una entidad bancaria una gruesa suma de dinero.

De acuerdo con el relato de las víctimas al canal ‘Citytv’, la mujer de casi 70 años fue acompañada por sus dos hijos, una mujer y un hombre, a retirar en el banco 40 millones de pesos producto de la herencia de su esposo que falleció hace un año.

Una de las víctimas aseguró a ‘Noticias Caracol’ que fueron bastante prudentes con la información sobre dicha diligencia, pues solo sabían del retiro de dinero quienes fueron al banco con la mujer de la tercera edad.

Algo que se les hizo sospechoso después del asalto fue la demora que hubo en el banco para que les entregaran el dinero, unos 30 o 40 minutos, por lo que presumen que el atraco pudo haberse coordinado desde allí dentro.

Como el banco queda “muy cerca” de la casa de la mujer, salieron caminando hacia allá, sin imaginarse que los delincuentes estaban ya esperándolos en plena calle para cometer el delito.

Cuando iban de regreso a la vivienda, dos hombres en una motocicleta los abordaron y el parrillero los comenzó a intimidar con un arma de fuego.

“Yo traté de abrazar a mi hermana y moverla hacia un lado, pero ellos iban directamente por la maleta. Mi mamá, que tiene casi 70 años, la abrazó para protegerla”, relató una de las víctimas a ‘Citytv’.

En una acción violenta, el atracador provocó la caída de la mujer y su hija para luego arrastrarlas mientras intentaba despojarlas del maletín donde estaban los 40 millones de pesos.

“Nos tiraron al piso. No nos pudieron quitar el maletín, pero sí nos lo rompieron completamente y metieron y sacaron la plata”, dijo al mujer de la tercera edad a ‘Noticias Caracol’.

Denunciaron que ya otras personas habían sido asaltadas tras salir de esa misma sede bancaria con dinero, por lo que piden a las autoridades investigar si existe complicidad de personal de la entidad financiera con los delincuentes.

“Hace poco, a una señora que venía del mismo banco le dispararon en una pierna y le robaron el dinero que había retirado acá cerca”, dijeron en ‘Citytv’.