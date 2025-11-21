El presunto asesino del sacerdote Darío Valencia Uribe fue entregado este jueves a las autoridades colombianas tras arribar al Aeropuerto Internacional El Dorado, en un vuelo procedente de Francia. Migración Colombia confirmó que el individuo quedó oficialmente bajo custodia de los entes nacionales que lo requerían desde 2024 por el homicidio del religioso.

El hombre era solicitado por la Fiscalía General de la Nación, el Gaula y la Interpol, que mantenían activo un proceso de extradición desde territorio francés.

El caso se remonta al 25 de abril de 2024, cuando el padre Darío Valencia Uribe, de 59 años, fue asesinado por alguien de su círculo cercano. El responsable confesó el crimen y huyó del país el fin de semana siguiente.

Su captura ocurrió en el aeropuerto Charles de Gaulle, en París, gracias a una circular azul de Interpol, herramienta con la que se localiza o identifica a personas vinculadas a investigaciones criminales. Desde entonces, el trámite de extradición se prolongó por más de un año y medio, retrasando el avance judicial en Colombia.

Migración Colombia señaló que la entrega del presunto homicida se hizo siguiendo todos los procedimientos establecidos. Su directora general, Gloria Arriero, declaró que “desde Migración Colombia hemos actuado en coordinación permanente con las autoridades francesas e Interpol para garantizar que esta persona fuera entregada de manera segura y conforme a todos los estándares legales. Nuestro equipo verificó plenamente su identidad, ejecutó los controles migratorios correspondientes y aseguró el traslado inmediato a las autoridades colombianas”.

La entidad aseguró que este caso ratifica el compromiso de fortalecer la cooperación internacional para combatir el crimen transnacional y avanzar en la protección de la seguridad del país.