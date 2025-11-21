Durante un operativo adelantado por unidades de la Policía Metropolitana de Barranquilla consiguió la captura de un sujeto vinculado a la banda delincuencial ‘los Pepes’, señalado por el tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego.

Leer más: Capturan en Bogotá a ‘Boliqueso’, de ‘los Costeños’: tenía prisión domiciliaria

Los uniformados arribaron hasta el barrio Villa Adela, donde adelantaban actividades de registro y control. En lugar fue ubicado un actor criminal, reconocido por las autoridades como presunto jefe de zona del GDO “Los Pepes”.

De acuerdo con las autoridades, el sujeto sería el responsable del control del tráfico de estupefacientes en el sector conocido como 5x10.

Lea acá: Así es el despliegue de patrullajes para reforzar la seguridad en Barranquilla

En medio del procedimiento, el individuo intentó huir al notar la presencia de los uniformados; sin embargo, fue detenido.

En la inspección le hallaron un arma de fuego tipo pistola, con tres cartuchos sin percutir y un cartucho percutido, calibre 7.65. Así mismo, portaba dentro de una tula aproximadamente dos kilogramos de marihuana.

Lea también: Motociclista oriundo de Calamar muere en accidente de tránsito en Ponedera

El hoy detenido presenta múltiples procesos judiciales por porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes, y fue dejado a disposición de las autoridades competentes por los delitos de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.