La muerte se sigue paseando por las carreteras del Atlántico. Durante la madrugada de este jueves 20 de noviembre un motociclista perdió la vida tras sufrir un misterioso accidente de tránsito a la altura del municipio de Ponedera, en el sur del departamento.

Leer más: Estudiantes de colegio pagaron viaje a la COP30 de Brasil: traslado no se hizo y la plata está perdida

EL HERALDO conoció que la víctima fatal respondía al nombre de Emilio Rafael Peñaloza Cantillo, quien era oriundo del municipio de Calamar, Bolívar.

Según versiones preliminares, el hoy occiso conducía su motocicleta Boxer color negro, de placas WSZ-61C, en la vía Oriental a la altura de Santa Rita cuando, por causas que aún son materia de investigación, este sufrió un siniestro vial que le causó la muerte.

Al parecer, Peñaloza Cantillo se dirigía a su lugar de trabajo cuando sufrió el terrible accidente.

Hasta el sitio se trasladaron las autoridades, mismas que se encargaron de la inspección técnica del cadáver y su posterior traslado hasta Medicina Legal.

El tránsito municipal adelanta una investigación para esclarecer las causas exactas del mortal siniestro.

La noticia se esparció rápido hasta Calamar, donde allegados y familiares lamentaron el fallecimiento del hombre, reconocido por ser “trabajador, responsable y muy amado para con los suyos”.