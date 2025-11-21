La Secretaría de Seguridad de Bogotá informó este viernes 21 de noviembre que logró la captura de un importante miembro de la banda delincuencial ‘los Costeños’.

Se trata de alias Boliqueso, quien sería mano derecha de ‘Castor’, líder de la banda que opera en Barranquilla y su zona metropolitana.

Las autoridades de la capital de la República señalaron que uniformados del CAI Hayuelos, en la localidad de Fontibón, notaron la actitud sospechosa del hombre. Al verificar, evidenciaron que se trataba de ‘Boliqueso’, quien presentaba una orden judicial emitida por el Juzgado Penal Municipal con función de garantías de Barranquilla.

Este sujeto había sido capturado en la ciudad de Medellín, a donde había sido enviado por ‘Castor’ para que evadiera el control de las autoridades mientras que continuaba dinamizando las actividades delincuenciales contra comerciantes de los barrios Las Nieves, Simón Bolívar, Los Trupillos, La Chinita, Rebolo, Montes, San Roque y Chiquinquirá en la capital atlanticense, a través de exigencias entre 1 y 50 millones de pesos para no atentar en su contra, de acuerdo al informe de las autoridades.

En la actualidad tenía prisión domiciliaria.

“El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá responder por los hechos que se le atribuyen. Las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía a alertar cualquier hecho delictivo a través de la Línea 123″, se lee en el informe de la Policía de Bogotá.