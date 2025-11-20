Durante una alocución realizada en la noche de este miércoles, el presidente Gustavo Petro pidió perdón a las madres víctimas de los menores de edad que fallecieron en medio de los bombardeos realizados por las Fuerzas Armadas en los departamentos de Guaviare, Arauca y Amazonas.

“Lamentablemente murieron menores combatientes, explicaré este concepto de acuerdo a los criterios del Derecho Internacional Humanitario (IDH). Pero eso no impide que les pida perdón a las madres que ven morir a sus hijos en combate, tanto en el campo de los adultos, como en el campo de los menores. La guerra es siempre un hecho anómalo y negativo”, dijo al inicio de su intervención.

“No estamos hablando de niños que pasaban por ahí o de niños que estaban en un caserío o en una ciudad y fueron bombardeados. No estamos hablando de eso, sino de menores de edad que han sido incorporados, reclutados y entrenados, que mantienen un equipo de armas”, agregó.

De acuerdo con el jefe de Estado, en 1.400 combates se han identificado 13.666 menores reclutados, y todos han contado con tratamiento diferencial conforme al Derecho Internacional Humanitario.

Posteriormente, indicó que suspender los bombardeos “sería un mensaje contradictorio” que, lejos de reducir el reclutamiento de menores, “lo aumentaría”.