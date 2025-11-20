Para todos los usuarios que quieran obtener una vivienda propia usada pero no tienen los recursos suficientes, el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) ofrecerá la ‘Semana de la Vivienda Usada’, para que pueda cumplir esos sueños.

La entidad explicó que ahora puede lograr esa meta con esta feria que le ofrece ligarse a esta oportunidad con el traspaso de sus cesantías o de ahorro voluntario.

Además, si se encuentra reportado ante centrales de riesgo, le ofrecen la opción de prestarle si presenta el paz y salvo de sus obligaciones.

La feria se desarrollará entre el 24 y el 29 de noviembre de 2025, de lunes a viernes: 8:00 a. m. a 5:00 p. m. y sábado: 8:00 a. m. a 12:00 p. m.. Deberá estar atento a toda la información que le suministren para poder acceder a sus servicios.

Durante esa semana usted se acercará y recibirá una asesoría personalizada con la finalidad de gestionar la materialización de su proyecto de vivienda.

¿Qué ofrece el FNA para la compra de vivienda?

El FNA puede financiar hasta el 90% del valor total de la vivienda objeto de la compra.

Ofrecen tasas de interés desde el 8.5% Efectivo Anual (EA).

La entidad gestiona el crédito de manera oportuna.

Oferta inmobiliaria disponible para los afiliados.

La modalidad de crédito conjunto permite a los solicitantes acceder a montos superiores al unirse a otra persona para la solicitud de crédito.

Asimismo, el FNA ofrece el programa Generación FNA, que aplica condiciones para jóvenes cuyas edades se encuentran entre los 18 y los 28 años. Y Vivienda Docente, que facilita una tasa preferencial para el crédito hipotecario destinado a docentes.

También indican que el proceso de préstamo se basa en una evaluación detallada de la capacidad de pago y el endeudamiento del afiliado.

¿Cómo trasladar las cesantías al Fondo Nacional del Ahorro?

Si usted quiere trasladar las cesantías al Fondo Nacional del Ahorro tiene que diligenciar el formulario correspondiente en el portal oficial o en una oficina física.

Tiene que presentar el documento de identidad y la firma de la autorización para que la entidad reciba los recursos. Una vez completado el traslado, el afiliado queda vinculado y puede acceder a los productos de crédito y ahorro que ofrece la institución, siempre que cumpla con las condiciones establecidas.

Igualmente, si quiere ahorrar voluntariamente tiene que acercarse y definir el monto y la frecuencia de los aportes, que pueden realizarse a través de medios electrónicos o en los canales autorizados. Esos recursos, posteriormente pueden destinarse a créditos para vivienda o educación, según las condiciones vigentes.

¿Dónde se realizará la ‘Semana de la Vivienda Usada’ del FNA en Barranquilla?

La ‘Semana de la Vivienda Usada’ del FNA en Barranquilla se realizará en Calle 93 # 47–131, cerca al SAO de la 93.

También para más información puede comunicarse a la línea gratuita nacional: 01 8000 52 7070.