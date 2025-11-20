A una madre y a su hija las arrastraron por lo menos un metro en una calla para robarlas. Todo quedó grabado en video. El hecho se registró en Bogotá.

Una familia fue hasta un banco para retirar el dinero que les había dejado su padre como herencia luego de su fallecimiento. Al salir de la entidad bancaria, fueron abordados por dos sujetos en una motocicleta. El parrillero los apuntó con un arma de fuego y ante la negativa de la madre y su hija, este las arrastró por el andén de la calle.

En un video de cámara de seguridad se nota el momento en el que el ladrón arrastra a su madre, junto a su hija, para tratar de arrebatarle un bolso, donde tenían el dinero retirado.

Los miembros de la familia, en declaraciones a Noticias Caracol, aseguraron que no es la primera vez que en ese banco de la capital de la República comenten robos después de salir del edificio.

“Nadie sabía del retiro del dinero. Solo nosotros. En el momento solo estaban los cajeros del banco, no había más nadie. Eso es un problema (llamar a la Policía), uno no sabe en quién confiar, si llamar a la Policía o no”, declaró la madre.

Agregó: “Es que se le mandaron a mi hija. Cuando yo vi que le pusieron el revolver mi reacción fue abrazarla y protegerla a ella. Nos tumbaron al piso y nos jalaron. No se pudieron llevar el maletín, pero lo rompieron y agarraron la plata y se la llevaron”.

El medio nacional relató que la mujer, de unos 70 años, quedó con raspaduras en las piernas. Se lamentó porque el dinero era fruto del trabajo de su esposo de muchos años.